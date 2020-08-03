8/4 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│三星華城園區 設內部篩檢所

三星電子3日表示，在半導體研發和生產基地華城園區設置新冠肺炎篩檢所。這是南韓民營企業首次在公司內部設置篩檢所，運營成本、勞務費等全部費用由三星方面承擔。三星電子表示，設置篩檢所有望大幅縮短員工和常駐合作公司員工的檢測時間。

日本│國內累計確診 超過4萬人

日本3日新增確診955人，國內確診累計超過4萬人，達40,212人。包括鑽石公主號遊輪乘客船員在內則為40,924人。東京都3日新增258人，連續七日單日確診突破200人。同時，日本新增四名死亡人數，死亡總數達1,017人，含遊輪乘客船員在內則為1,030人。

日本│7月PMI達45.2 近五月最佳

日本製造業採購經理指數（PMI）略見改善，7月PMI終值報45.2，高於初值的42.6及6月終值40.1，雖然連續15個月處於50以下的臨界水平，但收縮幅度是五個月以來最小。指數回升的主因是製造生產量下跌的速度是五個月來最小，僅28％受訪者表示生產減少。

澳洲│疫情升溫 墨爾本祭四級封鎖令

由於新冠肺炎疫情升溫，澳洲第二大城市墨爾本宣布新一波封城措施。自5日晚間起，墨爾本將關閉零售、部分製造業和行政管理企業。墨爾本已於2日宣布進入緊急狀態，並實施四級封鎖令六周，預料將影響25萬份工作。

美國│7-11母公司 買Speedway

燃料業者馬拉松石油公司（Marathon Petroleum Corp）宣布以210億美元的價格出售Speedway加油站業務給日本零售集團Seven ＆ i Holdings，寫下美國今年以來最大規模的能源業交易。Seven ＆ i為7-Eleven連鎖便利商店母公司，此交易將以現金完成。

美國│最老百貨公司 聲請破產

美國歷史最悠久的精品百貨公司羅德與泰勒（Lord ＆ Taylor）與男士西服零售商Tailored Brands 2日聲請破產保護，成為最新不敵新冠肺炎疫情衝擊的零售業者。許多近期聲請破產的公司，在疫情爆發之前便已陷入困境，3月封城又進一步加重壓力。

印度│Wockhardt將供應英國新冠疫苗

印度製藥公司Wockhardt與英國政府達成協議，將為英國供應數百萬劑新冠肺炎疫苗。該公司將為英國保留「填充和完成」產能，也就是製藥的最後步驟，將疫苗填裝至玻璃瓶或注射器。受此消息激勵，Wockhardt周一股價躥升10％。