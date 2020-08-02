8/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│7月出口年減7％ 優預期

受中國大陸經濟復甦與半導體需求上揚，韓國7月出口年減7％，雖然為連續第五個月下滑，但下滑幅度已較6月的10.9％縮減，也優於市場預期的8.3％減幅。其中韓國對最大貿易夥伴大陸出口增加2.5％、對美也激增7.7％。另外半導體出貨也攀升5.6％。

澳洲│疫情升溫 維省進入災難狀態

由於疫情愈演愈烈，澳洲人口第二多省份維多利亞省周日宣布進入災難狀態（state of disaster）。至於該省首府墨爾本也進入為期六周的夜間宵禁，希望能抑制新冠病毒持續擴散。維多利亞省周日新增671個感染病例，較前一日增加近一倍。

巴西│不敵疫情 南美航空裁2,700人

拉美最大航空公司南美航空（Latam Airlines）宣布，由於不敵疫情對航空業造成重創，將在巴西裁員至少2,700人，其中包括機師，以撙節成本度過難關。

英國│貿易大臣赴美 商談自由貿易協定

英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）本周飛抵美國華府、進行兩天談判。她預定周一、二兩天拜會美國貿易代表萊海澤，討論英美自由貿易協定。英國自1月脫離歐盟後就積極展開與其他國家的自貿談判，其中又以與美國的協商最為關鍵。

法國│美政府金援賽諾菲 研發疫苗

美國政府宣布將支付21億美元給賽諾菲與葛蘭素史克兩家藥廠，以協助他們研發新冠肺炎疫苗，並且得以提供1億劑疫苗給美國。然而總部位於巴黎的賽諾菲將主導疫苗發展，並計畫9月就可展開初期臨床試驗。

美國│SpaceX天龍號返航 擬降落墨西哥灣

在6月1日進入太空站並完成兩個月任務的兩名NASA太空人，已經搭乘SpaceX天龍號太空船往返地球。他們預定在美東時間周日下午在佛羅里達州的墨西哥灣一帶進行海面著陸，但正值颶風「伊塞亞斯」持續逼近佛州，目前NASA與SpaceX還在評估降落地點。

美國│梅鐸之子詹姆斯 與父媒體帝國切割

媒體大亨梅鐸之子詹姆斯（James Murdoch）退出「新聞集團」董事會，也宣告他已正式與父親的媒體帝國進行切割。詹姆斯在辭職信中表示，決定退出是因為不同意公司新聞媒體發布的部分內容與其他策略性決定。47歲的詹姆斯曾被視為接管家族企業的接班人之一。