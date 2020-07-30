7/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│單日肺炎確診逾7萬 死亡總數破15萬

路透統計，美國周三單日新增新冠肺炎死亡1,461人，讓累計死亡人數突破15萬大關，來到15萬1,244人。另根據約翰霍普金斯大學統計，美國周三新增確診數逾7萬人，讓累計確診達442萬6,982人，使全球周四總確診數升破1,700萬水準，達1,703萬9,1601人。

德國│第二季GDP年減11.7％ 半世紀來最糟

德國統計局30日公布，受新冠疫情及相關封鎖措施拖累，進出口、家庭消費、機器設備等資本投資區全面下滑之故，第二季GDP季減10.1％，創1970年開始有此紀錄以來最大縮幅，也比訪調經濟學家預期的季縮9％還嚴重。經過日曆與物價調整後，德國第二季GDP年縮11.7％，大於經濟學家預估的縮幅11.1％。

越南│染疫病例暴增 政府加強峴港等城市防備

被譽為防疫模範生的越南近日確診病例暴增，令該國政府開始針對峴港等城市加強防備，措施包括加強追蹤感染來源、限制人潮聚集，同時暫停非必要服務與往返該城航班。政府警告，疫情可能在全國各地進一步擴散。截至30日止，越南肺炎確診病例為459人，無人染疫死亡。

伊朗│展開年度軍事演習 美軍批魯莽

伊朗革命衛隊本周展開年度軍事演習，29日早上在荷莫茲海峽朝著一艘外型與美軍航空母艦類似的靶船射擊飛彈。事實上，伊朗周二進行一連串射擊演練，促使該區附近的兩個美軍基地暫時升高戒備，美軍批評這些演習「魯莽且不負責任」。

日本│豐田汽車6月全球銷量年跌17％

日本第一大車廠豐田汽車30日公布，新冠疫情重創下，6月全球銷售量年跌17％至765,373輛，致使今年上半總銷量年減22％至420萬輛。日本與美國市場6月銷量分別年跌23％、27％，但港澳在內的大中華地區逆勢成長23％，主要拜地方車展和線上促銷活動之賜。

英國│AstraZeneca第二季飽賺7.56億美元

製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）第二季淨利激增至7.56億美元，大幅優於一年前同期的1.3億美元。本業每股盈餘揚升32％至0.96美元，超越分析師預期的0.88美元。第二季營收年增8％至62.8億美元，亦優於市場預期。

荷蘭│需求萎靡 殼牌Q2獲利大減

新冠肺炎封城令重創市場需求，加上石油和天然氣價格大跌，石油巨擘荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）第二季淨利急速萎縮，調整後獲利陡降至6.38億美元，遠遠遜於一年前同期的35億美元，和第一季的29億美元。