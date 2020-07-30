7/31 China Scan 參與中國A股行情

北京｜禁外省市網路小額貸款公司線下業務

北京市30日公布，近期發現部分外省市互聯網小額貸款公司與協力廠商助貸公司合作，在該市變相展開線下業務，且存在不當行銷宣傳等風險隱患，極容易引發群體性事件。上述公司不得在該市展開線下小額貸款業務。針對此類行為，該市將採取相應措施，並將相關情況通報公司註冊地監管部門。

河北｜雄安新區首個500千伏變電站動工

河北雄安新區首個500千伏變電站—雄東變電站30日正式開工建設，這是雄安新區能源輸送主通道的關鍵節點工程，該變電站規畫總投資人民幣4.6億元，擬於2022年5月竣工投產。

上海 ｜大學設立家政系 擬2021年春季招生

隨著社會發展，上海長久以來存在家政從業人員短缺問題。為規範家政行業，上海接連推出新政培育高素質家政人員，近日「上海開放大學」更正式申辦成立家政系，預計年內通過審批，2021年春季開始招生，屆時將成為上海首個設立家政系的高校。

廣東｜廣州爭取下半年設立免稅店

為推動消費回溫，2020年下半年廣州擬在天河路商圈建設「國際消費城市示範區」，爭取設立市內免稅店。搭建都市消費工業「新品、名品、優品」平台，進一步支持汽車、家電等大宗消費。

澳門 ｜循序漸進開放旅客自由行

受到新冠肺炎疫情影響，澳門經濟財政司近日表示，澳門以服務出口作為經濟主體，不可寄望一下子回復到2019年的經濟水準，但逐漸恢復大陸與澳門兩地正常往來「可望可及」。不過，由於疫情仍未緩解，只能循序漸進逐步放寬，而開放旅客自由行都在計畫中。

寧夏｜提供2千萬補助中小科技企業

寧夏近日下達2020年度第一批科技金融專項補助，對112家科技型中小企業成果轉化或產業化過程中使用的銀行貸款、投保的科技保險給予利息補貼、擔保費補貼、保險費補貼共計人民幣2千萬元，為企業降低融資成本29％。

內蒙古｜呼和浩特新機場開建

呼和浩特市人民政府30日宣布開建呼和浩特新機場。新機場建設期初步定為四年，計畫到2023年12月全場工程竣工，進行驗收。2024年7月轉場運行。該機場建成後，將成為大陸連接蒙俄等國家和地區的重要紐帶。