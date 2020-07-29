7/30 China Scan 參與中國A股行情

北京｜5G基地台年底前增1.3萬個

北京市第15屆人大常委會29日召開第23次會議，聽取北京市政府關於北京市2020年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告。報告顯示，北京下半年將加快推進新型基礎設施建設，年底前新增5G基地台1.3萬個，達成五環內和城市副中心室外覆蓋。

上海｜加速工業互聯網賦能數位化轉型

上海積極推動工業互聯網產業發展，五大無人工廠項目、五個行業性工業互聯網平台、五個工業互聯網功能型平台28日在該市啟動建設，以工業互聯網賦能數位化轉型的「工賦上海」行動正加速推進，預計2022年上海工業互聯網核心產業規模將提升至人民幣1,500億元。

浙江｜發放千萬人民幣電影消費券

為推動電影市場復工，浙江省電影局近日表示，將發放價值人民幣1千萬元的電影消費券，直接補貼觀眾，藉以引導民眾回歸電影院，加速提振電影行業復甦。

澳門｜藝人平均收入大跌七成

受到新冠肺炎疫情影響，澳門大型活動、表演銳減，連帶當地演藝界人士也備受衝擊。澳門演藝人協會理事長蘇耀光表示，2月至5月，當地九成公開演出被取消，業界普遍平均收入跌七成，有的甚至零收入。部份藝人被迫改當網紅，利用線上平台謀生。

廣東｜祭億元獎勵 促外資投資新能源車

廣東省政府近日公布穩外資新規，包括鼓勵外商投資新能源汽車領域，放寬商用車製造外資股權比例限制。同時，對當地財政年度貢獻首次超過人民幣（下同）1億元的外資企業，將給予一次性獎勵，最高獎勵1億元。。

四川｜成立若爾蓋狼生態保護站

四川省若爾蓋濕地國家級自然保護區29日正式揭牌成立「若爾蓋狼生態保護監測站」，這是該省首個狼生態保護監測站，將針對狼隻系統開展資源調查、種群監測、科學研究等工作。瀕臨絕種的四川狼主要聚集在若爾蓋一帶，目前種群數量僅200隻左右。

貴州｜組建萬企融合 行動服務團隊

為推動大數據與實體經濟深度融合，貴州組建「萬企融合」行動服務隊，結合阿里巴巴、華為、騰訊等優秀服務商，為貴州提供815個解決方案、帶動3,905家企業與大數據深度融合，引導1.5萬家以上的企業使用雲端服務。