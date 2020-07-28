7/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜谷歌擬鋪設海底光纖電纜 連結美英、西班牙

網搜龍頭谷歌28日宣布，計劃新鋪設一條連接美國、英國與西班牙的海底光纖電纜，並以美國電腦程式設計先驅霍普（Grace Hopper）命名，預計2022年完工，這也是自2003年以來，首條連結美英兩國的全新電纜，美國到英國及美國至西班牙的電纜長度，分別為6,250公里、6,300公里。

美國 ｜疫情衝擊 麥當勞Q2獲利年減68％

全球連鎖速食龍頭麥當勞28日發布第二季業績，全球門市大多關店防疫之故，獲利縮幅大於預期。經過一次性調整後，該季每股盈餘66美分，較去年同期大減68％，遜於分析師預期的每股盈餘74美分。該季全球同店銷售額年跌24％，也略差於分析師預估。

法國 ｜ LVMH集團半年報 獲利大跳水

精品巨頭LVMH集團27日發布半年報，由於未能及時削減成本，加上因應新冠疫情帶來的利潤率遽跌，獲利暴減84％至5.22億歐元。但多虧有LV、Dior兩大精品品牌及酒類部門支撐，今年上半營收受損程度相對較輕，年跌27％到184億歐元。LVMH並未表態放棄美國珠寶品牌Tiffany收購案，僅說仍靜待反托拉斯機構批准。

歐元區 ｜ ECB示警 歐元區恐面臨資金短缺

歐洲央行（ECB）先前建議歐元區金融機構，暫停派發股利及實施庫藏股至今年10月，現要求延長到明年1月，ECB警告部分銀行，若歐元區經濟進一步惡化，恐面臨資金短缺危機。ECB同時要求銀行酌發紅利獎金，不妨考慮以股票取代現金。

日本 ｜吉野家決議關閉150店面

牛丼連鎖店吉野家控股公司表示，由於新冠肺炎門市休業及縮短營業時間影響，至5月止的三個月銷售年減24.8％，並出現40億日圓虧損。該集團決定關閉旗下連鎖事業國內外150家店面，包括日本40間及海外50間吉野家。

日本 ｜ 日產上季業績轉虧 營收年減51％

日本第二大車廠日產汽車28日公布本財年第一季（迄至6月底）業績，受累於新冠疫情重創全球銷售而由盈轉虧，淨虧損2,855.9億日圓，比FactSet調查預期的淨損2,720.8億日圓還糟 。該季營收年減51％至1.174兆日圓，所有市場營收皆告衰退。

馬來西亞｜ 前總理納吉涉洗錢 遭判刑15～20年

捲入主權基金一馬（1MDB）弊案的馬來西亞前總理納吉（Najib Razak），28日遭吉隆坡高等法院宣判，他所涉及的洗錢等七項罪名全數成立，這還是他背負五起貪瀆官司的其中之一，他也成為首位遭定罪的馬國領導人，恐面臨15到20年徒刑。納吉布不服判決，矢言會上訴到底。