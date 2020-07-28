7/29 China Scan 參與中國A股行情

天津｜將引入逾100家高成長初創科技型企業

天津日前公布「高成長初創科技型企業專項投資管理暫行辦法」，未來五年，天津將透過政府專項投資的方式，引入不少於100家高成長初創科技型公司，以加快天津產業布局和科技創新。

福建｜成立水務發展集團

福建省水務發展集團近日正式成立，欲透過該組織深化該省水務產業、城鄉供水一體化。目前該集團已經整合省水投集團所屬22家水務企業，預計到2020年底，集團將擁有35家水務子企業。

廣東｜促外商投資新能源車 祭1億獎勵

為發展趨勢產業新能源車，廣東省近日實施新措施，鼓勵外商投資新能源汽車領域，放寬商用車製造外資股比限制，給予中外合資企業的外資方更優惠規定，並且祭出最高人民幣1億元的獎勵，扶持投資規模達到一定條件的外商。

澳門｜博彩、飲食行業失業人數上升

澳門政府統計暨普查局公布，最新一期（4～6月）本地居民失業率3.5％，較上一期（3～5月）上升0.1個百分點。期內失業人數10,100人，較上期增400人。其中，從事博彩、飲食行業的失業人數增幅擴大。

貴州｜貴商大會簽約金逾3千億

「2020貴商大會」28日在貴陽舉行，共達成簽約項目616個，投資金額人民幣3,159.51億元，簽約專案涵蓋5G、智慧終端機、工業大數據、太陽能發電、電子商務、旅遊綜合體等領域。簽約企業中包含10家世界500強企業。

雲南｜上半年用電量增速全大陸第一

2020年上半年，雲南省用電量為885.74億千瓦時，年增7.8％，增速為大陸第一，高於全大陸平均水準9.1個百分點，主因是綠色鋁矽等新型產業用電。上半年，雲南省電力市場化交易程度同樣是大陸第一，累計為企業降低用電成本近人民幣50億元。

甘肅｜與一帶一路國家上半年貿易額逾76億

甘肅省政府表示，2020年上半年該省在一帶一路沿線國家實際投資額占其對外投資額的72.5％，與一帶一路沿線國家貿易額達人民幣（下同）76.2億元。其中，哈薩克進出口占甘肅外貿總值的17.4％，穩居該省貿易夥伴首位。