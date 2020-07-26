7/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

北韓｜開城爆病例 實施緊急措施

北韓官媒報導，本月19日一名脫北者由南韓返抵北韓開城市，疑似感染新冠肺炎，領導人金正恩25日宣布開城地區實施緊急狀態，並將國家緊急防疫級別上調至最高級。韓聯社報導，南韓聯合參謀本部26日基本證實有脫北者通過開城返回北韓。

韓國 ｜ 去年房產總市值 創新高

房價飆升導致房產總市值與GDP比率創歷史新高。韓國央行26日數據，2019年韓國名目房產總市值年增7.4％，為5,056兆7,924億韓元，較名目國內生產毛額（GDP）多出1.64倍。這是韓國名目房產總市值自1995年進行統計以來首次突破5千兆韓元大關。

日本 ｜ 東京連六天日增逾200病例

東京都26日新冠肺炎確診患者新增239人，連續第六日單日新增個案超過200宗，更是連續第18日單日新增個案超過100宗。全國單日合計新增825人，突破3萬人，達3萬656人（若含郵輪個案則為3萬1,368人）。

越南 ｜ 100天本土零確診破功

越南中部觀光勝地峴港市25日及26日接連傳出各一起本土確診病例，100天零確診破功。從4月16日至7月25日，越南100天未發現本土新冠確診病例。據越南衛生部統計，截至25日12時，越南累計確診416例，其中365例已治愈，尚無死亡病例。

英國 ｜ 西班牙入境旅客 需隔離兩周

西班牙新冠肺炎新增個案有反彈跡象。英國政府要求由當地26日零時起，所有從西班牙入境的旅客，必須自我隔離檢疫兩星期。挪威自25日起重新要求來自西班牙的旅客檢疫十天，而法國則建議國民不要前往西班牙的加泰羅尼亞地區，比利時亦禁止民眾前往西班牙韋斯卡和萊里達兩個地區。

巴西 ｜總統檢測轉陰性 開心趴趴走

總統波索納羅在推特表示，他進行第四次新冠病毒檢測，結果呈陰性。結果出爐後，他立刻騎乘機車外出，並拿下口罩與支持者會面及合照。自本月7日確診以來，他之前三次檢測均呈陽性。巴西單日再多5.1萬宗確診個案，新增逾1,200人死亡，累計增至239萬人染病，逾8.6萬人不治。

澳洲 ｜ 疫情最致命一天 維多利亞州10人病故

人口第二多的維多利亞州周日通報，過去24小時新增十人死於新冠肺炎，為澳洲疫情爆發以來最致命的一天。澳洲染疫死亡總數來到155人。維多利亞州過去24小時通報459起新增病例，累計病例8,181例。澳洲確診總數約1萬4千起。