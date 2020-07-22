7/23 China Scan 參與中國A股行情

河北｜截至6月底 生豬存欄年增13％

河北農業農村廳指出，自2019年開始全力促進生豬產能恢復，並推進生豬養殖業轉型升級，截至2020年6月底，全省生豬存欄達到1,532.1萬頭，其中能繁殖母豬存欄達154.7萬頭，分別年增13.8％、10.2％。

山東｜上半年港口貨物吞吐量 大陸第一

大陸交通運輸部公布「2020年6月全國港口貨物、集裝箱（貨櫃）吞吐量」數據顯示，上半年山東沿海港口貨物吞吐量大陸最高，為82,282萬噸，占全國的18.2％；貨櫃吞吐量2,656萬標箱，占全國14％，大陸第三。

上海｜滙豐擬設立金融科技服務公司

滙豐銀行22日與上海市簽約，計畫在當地設立金融科技服務公司，將推出財富規畫的數位服務，為該集團旗下金融機構提供科技和數據服務。未來也可能將相關金融科技解決方案提供給其他金融機構，創造共贏商機。

福建｜上半年實際利用台資年增45％

福建省商務廳近日表示，2020年以來，福建克服兩岸形勢變化和新冠肺炎疫情影響，助力台企復工復產，今年上半年，全省實際利用台資達到人民幣5.9億元，年增45％。

澳門｜帶津貼培訓 增1萬個名額

澳門正籌備新一輪帶津貼培訓計畫，將增加1萬個名額，並會將培訓對象拓展至在職人士。培訓內容會視市場需求而定，初步計畫涵蓋語言類與接待技巧等課程。前三輪帶津貼培訓計畫共計開設96個課程，其中88班已開課，逾1,600人參與。

海南｜海口發消費券 總額5,000萬元

海南海口市旅遊和文化廣電體育局近日聯合13家景區推出人民幣5,000萬元的旅遊消費券免費領活動，持此券可在參與活動的景區、鄉村旅遊點消費。市民遊客可進入「海口旅遊」微信公眾號，免費領取旅遊消費券。

北京｜演出場所、KTV 限流措施恢復開放

北京市近日公布，有序開放該市的劇院、歌舞廳、KTV等經營場所。恢復開放的演出場所需嚴格執行預約限流措施，觀眾人數不得超過座位數的30％，間隔就座，保持1公尺以上距離。而歌舞廳、KTV等娛樂場所恢復開放時，接納消費者人數不得超過核定人數的50％。