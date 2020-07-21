7/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

印度│Zoom邦加羅爾科技中心 將招募人才

視訊會議服務商Zoom周二宣布，在印度南部城市邦加羅爾的科技中心將要運作，很快就開始招募人才，為擴大其印度業務的策略一部分。該中心主要任務包括研發、資訊安全與企業經營等。Zoom早已在印度有辦公室和數據中心。

英國│經營34年…Q Magazine將停刊

已經營34年的音樂雜誌月刊Q Magazine周一宣布，因為新冠肺炎疫情重創業務，在7月28日出版最後一期雜誌後就停止營業，成為媒體與出版業裡最新一家因疫情而倒閉的媒體。先前英國報紙發行商Reach Plc及廣播公司BBC皆已宣布裁員。

美國│領英裁員960人 集中銷售部門

專業社群網站領英（LinkedIn）周二宣布全球裁員約960人，占員工總數6％。裁員主要集中在銷售與雇用部門。因為疫情持續影響外界對其招募產品與平台的需求。領英強調未來若有新增職務，會優先雇用這些被裁撤的舊員工。

美國 │微軟全力支援新主機 Xbox One X停產

微軟為支援年底推出新一代電玩主機Xbox Series X的生產，決定停產Xbox One X和數位版Xbox One S。微軟電玩主機銷售量持續落後任天堂的Switch和索尼的PlayStation 4。其寄望年底消費旺季推出Xbox Series X能逆轉局面。

美國 │疫情衝擊 可口可樂Q2營收年減28％

由於餐廳、酒吧、電影院和運動場館因疫情封閉，清涼飲料銷售大受打擊，可口可樂公司周二公布第二季營收年減28％，以產品數量計算則減少16％。但公司表示情況已有好轉，4月全球銷售量萎縮25％，及至6月跌幅已縮小到10％。

韓國│SK Innovation在美生產 福斯、福特求ITC批准

福斯與福特汽車要求美國國際貿易委員會（ITC）批准韓國電池商SK Innovation在其計畫的喬治亞廠房生產電動車專用電池，指出若法律爭議持續下去可能讓專用電池供應中斷，車商最終可能無法生產而必須在美國車廠裁員來因應。

澳洲│政府再砸168億澳元 薪資補助延長6個月

政府將撥出168億澳元經費，將補助受疫情打擊企業繼續向員工發放薪資的計畫延長六個月。目前澳洲東南部因為新增確診人數飆升，威脅到澳洲經濟繼續衰退。原本薪資補助金計畫到9月30日結束，新經費讓計畫能延長至明年3月底。