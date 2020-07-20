7/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│與三大藥廠簽約 確保疫苗供應

英國政府20日宣布與三大藥廠簽訂協議，確保新冠疫苗研發成功後供應無虞，其中包括德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠合作研發的3千萬劑疫苗與法國生技公司Valneva至少6千萬劑疫苗，而這也讓英國迄今預訂的疫苗數量升至2.3億劑。

英國│GSK砸1.3億英鎊 入股德國CureVac

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）周一宣布，該公司將斥資1.3億英鎊（約1.63億美元）取得德國生技公司CureVac約10％的股權。兩間公司將以CureVac研發中的新冠疫苗技術做為基礎，目標是開發出五款mRNA疫苗。

英國│瑪莎百貨重組 裁員約950人

英國大型零售商瑪莎百貨（Marks ＆ Spencer）20日宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊營運的影響，他們將啟動重組計畫並裁員約950人，裁撤職位主要集中於總部與管理階層，同時也將針對這群人提供優退方案。

法國│雷諾汽車H1銷量 遠低去年同期

法國汽車製造商雷諾（Renault）20日宣布，受到新冠疫情封鎖隔離政策的影響，該公司今年上半年全球汽車銷量僅達126萬，低於去年同期的193萬，其中以歐洲、俄羅斯、印度、巴西與大陸跌幅最深，但6月已開始出現復甦跡象。

沙烏地阿拉伯│國王驚傳住院 外界關注

沙國國營通訊社SPA20日報導，高齡84歲的沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）20日因膽囊發炎住進首都利雅德的醫院接受健康檢查，但並未透露其他細節。沙爾曼自2015年統治沙國迄今，健康狀況備受外界關注。

韓國│民眾債務占GDP比率逾九成

國際金融協會（IIF）19日公布，今年第一季，南韓民眾債務占國內生產毛額（GDP）比例高達97.9％，在受調查的39個國家和地區中排名第一。季增5.8個百分點，升幅僅次於香港（9個百分點）和中國（6.4個百分點），位居第三。

美國│雪佛龍收購諾貝爾能源

石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布以全股票交易方式收購美國同業諾貝爾能源公司（Noble Energy）。按照協議，諾貝爾能源股東每股股票可換得0.1191股雪佛龍股票，等於諾貝爾能源股票價值10.38美元，較上周五收盤溢價7.5％，整筆交易案（包括債務）價值約130億美元。