7/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│迪士尼大砍臉書廣告支出 加入杯葛行列

知情人士透露，迪士尼公司因質疑臉書不當處理種族主義和其他仇恨言論等問題，決定大砍在臉書上的廣告支出，成為美國最新一家要杯葛臉書廣告的重要企業。據研調機構Pathmatics，迪士尼是今年上半年臉書最大的美國廣告主。

美國│商務部長羅斯送醫 與新冠肺炎無關

現年82歲的商務部長羅斯上周五因身體不適，被送進紐約州北部一家醫院治療。商務部發言人上周末證實這項消息，強調羅斯因為輕微和跟新冠肺炎無關的問題住院，其目前狀況穩定和預期很快就能出院。白宮沒有就此做出評論。

美國│侵權使用聯合公園作品 川普轉推影片遭移除

推特上周末移除川普轉推的一段影片。推特表示接到搖滾樂團「聯合公園」（Linkin Park）經紀公司投訴，該影片含有未經授權使用「聯合公園」作品而侵犯其著作權。推特強調移除川普轉推有問題影片是對侵權投訴做出回應。

日本│東奧民調 36.4％受訪者認為應再延期

共同社17至19日實施的全國電話民調顯示，認為明年夏季東京奧運「應該舉行」的受訪者僅占23.9％，「應該再次延期」佔36.4％，「應該取消」佔33.7％。另外，66.4％的受訪者認為應再次發佈新冠肺炎的緊急事態宣言，認為不需要的佔27.7％。

比利時│歐盟峰會延長協商 復甦基金仍沒共識

歐盟27個成員國領袖峰會在周日延長至第三天，以討論1.8兆歐元的歐盟預算案，及7,500億歐元經濟復甦基金。但是，德國總理梅克爾等數名領袖表示，就復甦基金達成共識仍有一段距離。

德國│幫助窮國 財政部承諾向IMF注資30億歐元

上周末在G20財長會議上，德國財政部表示承諾提出30億歐元協助全球最貧窮國家。這筆資金會透過國際貨幣基金（IMF）的「滅貧與成長信託」（PRGT）來對窮國提供長期貸款。IMF對此表示歡迎，並呼籲其他國家能仿傚德國的做法。

伊朗│總統爆國內2,500萬人染疫 外界譁然

總統羅哈尼上周末表示國內約2,500萬人已感染新冠肺炎，另有3,500萬人面臨感染風險。其言論讓外界譁然。衛生部官員周日趕緊澄清總統的數字僅根據血清學的血液檢測來評估，不能視為目前疫情狀況。伊朗人口逾8,000萬人。