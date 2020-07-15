7/16 China Scan 參與中國A股行情

江蘇｜鼓勵台商投資 推減稅降費措施

江蘇省台辦等七部門聯合印發「關於在疫情防控常態化條件下促進台資企業平穩健康發展的若干意見」，推出減稅降費措施，鼓勵台資企業擴大再投資，以分配利潤直接投資且符合條件的，暫不徵收預提所得稅等，以加速台商復工復產。

安徽｜安徽徵信、騰訊安全簽署合作

騰訊安全和安徽省徵信公司近日簽署戰略合作協定，雙方將就金融普惠、資料融合服務、金融科技研發等方面展開深入合作。安徽徵信為大陸首個省級國家控股徵信機構，正在加速發展徵信服務中大數據、雲計算、區塊鏈等技術的應用。

香港｜逾四分之一打工族 至少減薪30％

香港求職網站「JobsDB」公布新冠肺炎疫情下職場調查顯示，有18％受訪者面臨裁員及就業不足問題，也有超過四分之一打工族因疫情影響而遭到至少減薪30％。其中，有43％受訪者表示，疫情期間改為在家中工作。

澳門｜進入賭場 需出示核檢陰性證明

受到疫情影響，澳門自15日凌晨零時起，要求進入賭場的客人，必須接受量體溫、出示有效健康碼及核酸檢測陰性證明。基於防疫考量，賭場第一線員工如荷官、安管人員、帳務人員等為應受檢族群，澳門政府會提供一次性免費的核酸測試。

寧夏｜首條沙漠高速公路 將建綠色廊道

位於寧夏境內的烏瑪高速公路青銅峽至中衛段，穿越騰格里沙漠腹地的18公里路段，被稱為寧夏首條沙漠高速公路，也是寧夏今年首個復工復產的公路建設項目。該省正在公路沿線建設防風固沙林帶，未來將建成兼具生態防護與景觀雙功能的「綠色生態廊道」。

湖南｜推十大特色文旅小鎮 促觀光發展

為帶動文化旅遊建設，湖南省15日再新推出十大特色文旅小鎮，也讓湖南的特色文旅小鎮增至20個。今年推出的特色文旅小鎮突顯民族風情，未來亦將加強政策引導，推動文化、旅遊與農業、教育、科技、金融等產業融合。

海南｜免稅新政首周購物額 達人民幣4.5億

海南海關總署近日表示，7月1日至7日海南離島旅客免稅購物新政實施首周，離島旅客累計購物總金額達人民幣（下同）4.5億元，首周免稅6,571萬元，日均免稅939萬元，比上半年日均增長58.2％。