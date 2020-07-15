7/16 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│哈佛、MIT喊告 川普政策急轉彎

在哈佛大學、麻省理工學院（MIT）等大學帶頭喊告的壓力下，川普政府政策急轉彎，14日宣布撤銷若美國大學今秋因疫情全面採線上授課，國際學生除非轉學否則將取消簽證的新規。美國移民暨海關執法局（ICE）已與哈佛、MIT達成和解，將撤銷新規恢復原制。

美國│六搖擺州民調 拜登勝川普

根據美媒CNBC及Change Research周三公布的最新民調，在亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓州、威斯康辛等6個搖擺州，民主黨總統候選人拜登以49％的支持率，領先現任總統川普的43％。受訪者不滿川普應對新冠疫情的作法，對拜登處理疫情的態度相對滿意。

英國 │Burberry首季銷售額年減45％

英國百年精品集團Burberry周三公布，受累於疫情抑制需求，2021財年第一季（迄至6月27日）同店銷售額年減45％，此劣勢恐持續至第二季。Burberry同時警告，第二季零售銷售預估下滑15％至20％，2021財年上半的跌幅介於40％到50％。

印度 │谷歌入股行動通訊公司Jio Platforms

印度信實工業（Reliance Industries）旗下行動通訊公司Jio Platforms，吸引美國企業巨頭爭相捧錢投資，繼臉書、英特爾、高通後，谷歌也準備砸45億美元，注資這個亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）所有的數位科技事業。谷歌取得7.7％的Jio Platforms股權。

日本│東京疫情升溫 感染擴大

由於東京都新冠確診案例大增，知事小池百合子15日宣布把疫情警惕指標上調至4個級別中最高一級的「感染擴大」。15日東京都新增165人，累計8,354人。截至14日的近7天日均達到173.7人，超過4月14日的前次高值167.0人。

日本 │央行估2020年度 經濟衰退4.7％

日本央行於15日預測2020財政年度（至明年3月）經濟將衰退4.7％，預估區間由3個月前的衰退3％～5％，下調至衰退4.5％～5.7％。當日決策會議維持利率不變，同時表示其短期及長期政策利率應繼續維持於當前或較低水平。

韓國│就業人數連四月下滑

韓國統計局15日公布，新冠疫情打擊就業市場之故，6月35.2萬人失業，就業人數連續4個月下滑，是自2009年10月來首見，總就業人口減至2,705萬，該月失業率年升0.3個百分點來到4.3％。上月15到29歲年輕成人就業率，年跌1.2個百分點至42％。