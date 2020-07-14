7/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│CPI止跌回升 6月增0.6％

美國勞工部14日公布，隨著經濟重啟，6月消費者物價指數（CPI）月升0.6％，優於《路透》調查預期的0.5％，在連降3個月後止跌回升，創2012年8月以來最大升幅，年增率也是0.6％。排除能源與食品不計的核心CPI月升0.2％，優於調查預估的0.1％，年升幅為1.2％。

美國│專家估今年GDP萎縮逾4.5％

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）13日表示，美國新冠肺炎確診數又見飆升，削弱美國經濟復甦動能，他特別強調戴口罩抑制疫情擴散的重要性，有助經濟加速成長。卡普蘭仍預估美國今年GDP萎縮4.5％到5％，但今年底前失業率可望從目前的11.1％，降到9％和10％之間。

韓國 │砸1,300億美元 推刺激新政

韓國政府14日宣布將推出逾1,300億美元的「新政」五年經濟刺激計畫，藉此提振受疫情衝擊的經濟並加速數位經濟轉型。按此計劃，政府將投入160兆韓元（約1,329億美元）挹注人工智慧、5G網路與電動車等新興產業，預計在2025年前創造190萬個工作機會。

德國 │食品價漲 推升6月CPI

根據德國統計局14日公布，德國6月消費者物價指數（CPI）月增0.6％，年增0.9％，主要因為食品和飲料價格上升所致。此外，德國6月歐盟調和消費者物價指數（HICP）月增0.7％，年增0.8％。德國6月食品價格年增4.4％。

英國│經濟回溫不如預期

英國雖逐步解封，經濟回溫速度不如預期，國家統計局（ONS）14日公布，5月GDP僅月增1.8％，與《路透》訪調預估的5.5％月增幅有很大落差，4月GDP萎縮20.4％創歷史紀錄。至於迄至5月的3個月期間，英國GDP萎縮19.1％，ONS特別提到，即便是2008年衰退期，GDP單季縮幅僅2.1％。

歐元區 │工業生產暴增

歐盟統計局公布最新數據顯示，歐元區5月工業生產較4月暴增12.4％，單月漲幅改寫1991年有此數據以來的歷史新高，原因在於歐元區各國政府持續鬆綁防疫措施，因而帶動經濟活動出現復甦。但是5月工業生產反彈幅度，仍不足以彌補3、4月的跌幅。

馬來西亞│恢復與新加坡商務、公務旅行

馬來西亞與新加坡14日發布聯合聲明表示，自8月10日起，將恢復兩國間必要的商務和公務旅行，符合資格的旅客必需接受新冠肺炎病毒檢測，並嚴格遵守行程。在疫情爆發之前，馬國每日約有30萬人通勤到星國工作。