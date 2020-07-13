7/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

圖／美聯社
A currency trader walks near the screens showing the Korea Composite Stock Price Index (KOSPI), left, and the foreign exchange rate between U.S. dollar and South Korean won at the foreign exchange dealing room in Seoul, South Korea, Monday, May 18, 2020. Asian stock markets rose Monday after the chief U.S. central banker expressed optimism the the American economy might start to recover this year from the coronavirus pandemic. (AP Photo/Lee Jin-man)

美國│佛州日增逾1.5萬人確診 全美新高

佛州新冠肺炎疫情升溫，12日單日新增確診病例高達15,299人，改寫疫情爆發以來全美各州單日新增紀錄，並使得該州確診人數升至269,811人。12日通報死亡45人，使得該州染疫死亡人數升至4,346人。過去一周以來，佛州每日平均確診率超過19％。

美國 │哈佛、麻省理工告川普政府 59大學力挺

川普政府日前下令，若教育機構今年秋季全採線上教學，外籍生便不得留在美國，此舉促使哈佛大學與麻省理工學院（MIT）8日向波士頓聯邦法院提起訴訟，12日59所美國大學提交「法庭之友意見書」（amicus brief）力挺兩校提告政府的立場。

美國 │疫情促零食熱賣 百事Q2營收優預期

以百事可樂打出名號的百事公司（PepsiCo）周一公布第二季財報，受疫情影響，在家辦公與遠距上課人數攀升，這些人對於零食需求增加，令百事公司財報優於預期。上季營收年減3％至159.5億美元、經調整後的每股盈餘為1.32美元，雙雙優於分析師預期的153.8億美元與1.25美元。

德國│呼籲歐盟 製藥原料回歐生產

德國衛生部長史柏恩（Jens Spahn）周一（13日）呼籲，歐盟應列出一系列製藥原料的清單，這些原料應回到歐洲國家生產而非依賴中國大陸提供。新冠肺炎疫情暴露歐洲藥物與醫材過於依賴大陸的問題，令德國近日開始強化歐洲自家藥物供應。

德國 │BioNTech、輝瑞新冠疫苗 獲快速審批

德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠表示，他們共同研發的兩款新冠肺炎疫苗BNT162b1與BNT162b2獲得美國食品藥物管理局（FDA）快速審批（fast track）資格認可，這意味著疫苗一旦試驗通過便能快速核准上市。

法國│助年輕人就業 推刺激計劃

財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在RTL電台受訪時表示，法國將於本周公布為年輕人就業提供大力支持的措施，並且會在8月底公布一項包括企業減稅在內的新的廣泛刺激計劃。他同時重申，馬克宏總統到2022年任內都不會加稅。

韓國│外資連五月減持韓股

金融監督院13日發布報告顯示，6月外資在韓國股市凈賣出4,200億韓元，連續五個月減持韓國股票。按地區來看，美國投資者凈賣出額最大，為2.5兆韓元。另外，外資在韓國債市凈買入3.436兆韓元，連續六個月增持韓國債券。

富蘭克林證券投顧
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