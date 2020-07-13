7/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│佛州日增逾1.5萬人確診 全美新高

佛州新冠肺炎疫情升溫，12日單日新增確診病例高達15,299人，改寫疫情爆發以來全美各州單日新增紀錄，並使得該州確診人數升至269,811人。12日通報死亡45人，使得該州染疫死亡人數升至4,346人。過去一周以來，佛州每日平均確診率超過19％。

美國 │哈佛、麻省理工告川普政府 59大學力挺

川普政府日前下令，若教育機構今年秋季全採線上教學，外籍生便不得留在美國，此舉促使哈佛大學與麻省理工學院（MIT）8日向波士頓聯邦法院提起訴訟，12日59所美國大學提交「法庭之友意見書」（amicus brief）力挺兩校提告政府的立場。

美國 │疫情促零食熱賣 百事Q2營收優預期

以百事可樂打出名號的百事公司（PepsiCo）周一公布第二季財報，受疫情影響，在家辦公與遠距上課人數攀升，這些人對於零食需求增加，令百事公司財報優於預期。上季營收年減3％至159.5億美元、經調整後的每股盈餘為1.32美元，雙雙優於分析師預期的153.8億美元與1.25美元。

德國│呼籲歐盟 製藥原料回歐生產

德國衛生部長史柏恩（Jens Spahn）周一（13日）呼籲，歐盟應列出一系列製藥原料的清單，這些原料應回到歐洲國家生產而非依賴中國大陸提供。新冠肺炎疫情暴露歐洲藥物與醫材過於依賴大陸的問題，令德國近日開始強化歐洲自家藥物供應。

德國 │BioNTech、輝瑞新冠疫苗 獲快速審批

德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠表示，他們共同研發的兩款新冠肺炎疫苗BNT162b1與BNT162b2獲得美國食品藥物管理局（FDA）快速審批（fast track）資格認可，這意味著疫苗一旦試驗通過便能快速核准上市。

法國│助年輕人就業 推刺激計劃

財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在RTL電台受訪時表示，法國將於本周公布為年輕人就業提供大力支持的措施，並且會在8月底公布一項包括企業減稅在內的新的廣泛刺激計劃。他同時重申，馬克宏總統到2022年任內都不會加稅。

韓國│外資連五月減持韓股

金融監督院13日發布報告顯示，6月外資在韓國股市凈賣出4,200億韓元，連續五個月減持韓國股票。按地區來看，美國投資者凈賣出額最大，為2.5兆韓元。另外，外資在韓國債市凈買入3.436兆韓元，連續六個月增持韓國債券。