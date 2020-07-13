7/14 China Scan 參與中國A股行情

上海｜躋身全球第三大國際航運中心

近日公布的「新華-波羅的海國際航運中心發展指數報告（2020）」顯示，上海首度躋身國際航運中心前三強，僅次於新加坡與倫敦。上海在航運硬體和軟體建設的持續進步，是名次進步的主要原因。

廣西｜上半年中藥材進口 南寧躍居第一大城

2020年上半年，南寧市口岸中藥材進口量及進口貨值顯著增加。據海關總署統計，截至6月30日，透過南寧口岸通關的進口藥材共301宗，總貨值3,386萬美元，總重量7,175噸，約占全大陸中藥材進口總量的25％，南寧躍居大陸中藥材進口第一大口岸城市。

廣東｜大陸首個！廣州發放車聯網遠端測試許可

廣州文遠知行科技公司近日獲得大陸首個車聯網遠端測試許可，將在廣州市道路測試範圍內正式進行開放道路的全無人駕駛道路測試。測試車輛配備先進的5G遠端操控功能，在非常規交通情況下，例如道路臨時短暫封閉需要逆行、繞行等，車輛可即時切換為遠端接管模式。

遼寧｜大連對一帶一路國家進出口年增近3成

大連市海關近日指出，2020年1～5月，大連對「一帶一路」沿線國家進出口總額達到人民幣617.8億元，年增29.8％，大連自「一帶一路」沿線國家進口產品包括：原油、天然氣、農產品等；出口商品為電子產品、化學品和農產品等。

貴州｜生態特色食品產值突破千億元

貴州省近日公布「生態特色食品產業發展白皮書」指出，2019年，貴州省生態特色食品產業已完成總產值人民幣1,083.9億元，並建設16座綠色食品工業園區，初步形成調味品、肉製品、乳製品等生態特色食品產業體系。

海南｜海口上半年土地成交額32億元 年增72％

海口市自然資源和規畫局統計，2020年上半年，海口土地掛牌成交23宗，較上年同期增長21％。成交總額人民幣（下同）32.46億元，年增長72.5％。其中，6月土地掛牌成交金額23.13億元，是前5月成交額的2.5倍，足見海南自貿區規劃出爐後加速當地開發投資熱度。

澳門｜今起出境者須出示核酸檢測陰性證明

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，為保障客船和飛機上的工作人員和乘客安全，自14日上午6時起，所有由澳門出發客船和飛機的乘客，必須出示7日內的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，也可透過澳門健康碼出境。