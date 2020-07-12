7/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│替史東減刑…川普遭批腐敗

總統川普下令為親信史東（Roger Stone，右圖）減刑，共和黨參議員羅姆尼嚴厲抨擊這是「史無前例的腐敗」。史東因「通俄門」被判刑40個月，原本預定14日入獄，但川普下令減刑，讓史東逃過牢獄之災。白宮重申川普立場，稱「通俄門」是子虛烏有，因此史東一開始就不應該遭受指控。

巴西│疫情新增1,071死 累積確診近184萬人

巴西11日新增1,071例新冠肺炎死亡病例，總數來到7萬1,469人，全國確診人數總計183萬9,850人。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日宣布自己確診，他的妻子則在11日表示，她和2個女兒採檢病毒結果出爐，呈陰性反應。

印度│疫情升溫 科技重鎮加羅爾封鎖一周

南部科技重鎮班加羅爾（Bangalore）所在省分卡納塔卡省（Karnataka），自14日起將實施為期一周封鎖措施。印度過去24小時新增2萬8,637起武漢肺炎確診病例，打破原有紀錄，累計確診逼近85萬例。單日新增551人染疫不治，累計死亡達2萬2,674例。

泰國│候選新冠疫苗11月人體試驗

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）疫苗研究和發展中心主任吉亞特（Kiat Ruxrungtham）12日表示，他們計畫11月開始對新冠疫苗進行人體試驗，目前正準備1萬劑試驗疫苗，希望正式疫苗明年底前可問世。

日本│東京連4天新增確診破200例

東京都12日單日新增206例，已連續四天新增確診破200例，目前累計病例數7,927例，是日本47個都道府縣中疫情最嚴重的地區。截至12日，確診病例數為2萬1,959例，加上鑽石公主號郵輪712例，總計2萬2,671例；其中死亡病例總計996例，包括境內983例及鑽石公主號13例。

日本│豐田擬重啟委國工廠 泰國廠7月停工

共同社報導，豐田汽車計畫13日重啟停工約4個月的委內瑞拉工廠，至此，全球20多個國家的海外生產都將恢復。然而，由於新車需求沒有恢復，泰國部分工廠雖一度復工，但預計無法達到銷量目標，為調整生產而決定整個7月停工。

韓國│智庫估今年經濟衰退2.3％ 比官方悲觀

智庫韓國經濟研究院12日發布最新預測，估韓國經濟今年將衰退2.3％，創下金融危機來新低。報告預測今年上半年和下半年分別衰退1.7％和2.9％。這項預測比官方預測來得差。韓國銀行（央行）預計今年經濟成長率將為負1.8％。