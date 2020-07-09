7/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│首爾市長留遺言後失蹤 女兒報警

警方9日接到首爾市市長朴元淳失聯的報案，正在尋找其下落。朴元淳的女兒當天下午打電話報警稱，父親上午十點多留下疑似遺言離家，手機一直關機。至當晚十點多，警方仍未找他的下落。現年64歲的朴元淳9日以身體不適為由取消所有工作日程。

加拿大│總理稱疫情趨穩 防疫表現優於美國

加拿大總理杜魯道8日罕見公開評論美國防疫成效，他聲稱加國的疫情趨於穩定，防疫表現優於很多盟國，包括美國。杜魯道與美國總統川普維持18個月的友好關係生變，他缺席周三在白宮舉行的《美墨加貿易協定》生效慶祝活動，並對美國揚言對加國鋼鋁加徵關稅深感憂心。

日本│9日肺炎確診224人 寫4/17來單日新高

東京都9日新增新冠確診224人，創4月17日以來單日確診新高。東京的感染人數自5月25日解封後持續增加，但東京都政府對感染狀況的評估維持與上周相同，警戒度為四個階段第二高的「疫情正在擴大」。

紐西蘭│力拓明年8月關鋁冶煉廠 1,000人將失業

不堪疫情衝擊，礦業巨頭力拓（Rio Tinto）9日宣布，明年8月關閉紐西蘭唯一的鋁冶煉廠Tiwai Point，1,000人將因此失業，對當地經濟是一大打擊。不過該煉鋁廠耗掉紐國13％電力，關廠後可望降低消費者的電價。

新加坡│國會大選今投票 李顯龍可望延續政權

新加坡國會大選於10日（周五）投票，這也是新冠疫情爆發後東南亞地區的首場選舉，在公衛危機與經濟嚴峻的環境下，現任總理李顯龍領導的「人民行動黨」可望延續政權。但李顯龍胞弟李顯揚上個月宣布投入在野陣營，儘管他決定不參選，料替反對黨擴大在國會的勢力打了強心針。

澳洲│墨爾本確診數飆升 維多利亞省封城六周

澳洲疫情再起，位於維多利亞省的第二大城墨爾本，新冠肺炎確診人數飆升，決定自周四起實施為期六周的封城措施，500萬居民被下居家禁足令。維省9日公布，24小時內新增新冠確診病例165例，多於前一日確診數134例。

巴西│染疫總統脫口罩 記者協會要提告

巴西記者協會（ABI）宣布將向最高法院提告，指控巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）危害記者生命安全。統波索納洛7日召開記者會宣布自己確診感染新冠肺炎，當時明知自己檢測呈陽性，仍在媒體記者前脫下口罩。而且，巴西政府也不要求與總統近距離接觸過的公務員隔離檢疫。