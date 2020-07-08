7/9 China Scan 參與中國A股行情

北京｜推行服務業擴大開放

近日大陸商務部下發北京市服務業擴大開放綜合試點案例，北京在律師事務所、廣播電視網路視聽節目、電商平台與鐵路集團合作等方面在全球化有相當進展，在智慧財產權也有案例入圍，成為大陸服務業擴大開放先鋒。

河北｜石家莊夜經濟 兩月進帳11億人民幣

石家莊自今年4月15日啟動「夜經濟」以來，帶動的經濟效益驚人。截至6月14日，石家莊市109家「夜經濟」延時營業企業累計全天實現銷售額人民幣（下同）38.35億元，已恢復至上年同期的88.46％。夜間實現銷售額11.21億元，占到全天營業額的29.23％。

上海｜AI TOWER啟用 阿里、微軟入駐

在2020世界人工智能大會雲端峰會開幕前夕，位於徐匯濱江的上海西岸國際人工智能中心（AI TOWER）正式啟用，吸引包括阿里巴巴、微軟、華為等知名的科技企業入駐，不少垂直細分領域的中小企業也在此駐紮，未來著眼產官學一體的AI產業鏈。

廣東｜廣州建32個港澳台創業基地

廣州市早前推出一系列政策，鼓勵港澳台青年到廣州創業。目前，廣州已建立32個港澳台創新創業基地，並孵化了200多家企業，其中有超過五個創業基地每年獲得人民幣100萬元的補助。

甘肅｜瓜州縣枸杞產業 加速高品質發展

自1月1日起，廣東省調整增加該省企業和機關事業單位退休人員基本退休金，各地將於7月底前把增加的基本退休金發放給退休人員。廣東省採取定額調整等辦法，即每人每月加發人民幣60元，企業和機關事業單位執行同樣標準。此次調整基本退休金，該省共有600多萬名退休人員受益。

青海｜疫情趨穩 Q2冬蟲夏草出口回溫

據統計，隨著疫情趨穩，今年第二季青海省冬蟲夏草出口較上季增加四倍以上，出口顯著回暖。冬蟲夏草主要產於海拔4,000公尺以上的高寒地帶，青海的產量占大陸總產量的60％，其中三江源區域是主要產區。

廣西｜自貿試驗區企業 破1.2萬家

隨著改革創新紅利加速釋放，廣西自貿試驗區吸引投資作用日益明顯。據廣西政府近日公布數據顯示，截至6月底，廣西自貿試驗區累計新設立企業達到8,534家，企業總量突破1.2萬家。