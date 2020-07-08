7/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│聯合國接獲美退出WHO通知

聯合國7日宣布，1個月前接獲美國總統川普通知，美國明年7月6日正式退出世界衛生組織（WHO），川普指控新冠疫情爆發後，WHO已淪為中國的傀儡。美國加入世衛超過70年，根據1948年美國國會的聯合決議，美國欲退出世衛須提前1年告知，並履行完財務義務，美國尚積欠世衛逾2億美元捐款。

美國│ Levi’s Q2虧3.64億美元 裁員700人

牛仔褲漸不受消費者青睞，加上防疫關店衝擊業績，美國牛仔褲製造商Levi Strauss 7日公布，本財年第二季（截至5月）虧損3.64億美元，去年同期尚獲利2,900萬美元；總營收年跌62％。為撙節開支，Levi’s同時宣布裁員700人，約占其全球總人力15％。

紐西蘭│疫情衝擊 住宅不動產價格走跌

紐西蘭8日公布的最新數據顯示，受新冠疫情衝擊，紐國6月的住宅不動產價格走跌。國營不動產估價公司Quotable Value的6月房價指數月跌0.2％，紐國六大城中有四座城市房價下滑。4～6月該季全紐平均房價上漲1.3％至73.8萬紐元，漲幅低於3～5月該季的2.4％。

印度│樂金化學子公司印度廠外洩事故 12幹部遭逮

韓國樂金化學旗下樂金聚合物公司（LG Polymers）位在印度的化工廠，兩個月前發生苯乙烯外洩事故，造成12人死亡，印度警方8日指出，以殺人罪名於周二晚間逮捕該公司12名幹部，包括韓籍執行長和2名主管。印度警方表示，一旦受審定罪，最高可能面臨8年徒刑。

巴西│總統波索納洛 確診新冠肺炎

現年65歲的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日在官邸向記者公布自己染疫。當時他並未與記者維持社交距離，招致批評。波索納洛表示自己在服用抗瘧疾藥奎寧以及抗生素阿奇黴素（Azithromycin）。不過，到目前為止，還沒有研究證實這兩種藥物能治療新冠病毒。

法國│下半年經濟可望強勢反彈

法國國家統計局（INSEE）8日公布，因疫情封鎖措施，法國經濟今年上半出現空前衰退後，可望在今年下半強勢反彈。據INSEE預估，繼第一季萎縮5.3％後，法國第二季GDP料萎縮17％，但第三季將劇幅反彈19％，第四季也有3％增幅，預計到12月之前的經濟活動，會比疫情危機前水準低了1％～6％。

英國│快時尚服飾品牌Boohoo 陷血汗工廠醜聞

英國快時尚服飾品牌Boohoo捲入血汗工廠醜聞，《星期日泰晤士報》記者臥底Boohoo在英格蘭中部的供應商工廠踢爆，廠內工人僅領時薪3.5英鎊違反勞動法令，Boohoo聲稱已啟動獨立調查。但亞馬遜、ASOS、Next、Zalando等零售商仍出手抵制，紛紛將Boohoo的商品下架。