7/8 China Scan 參與中國A股行情

內蒙古｜呼倫貝爾開建428個扶貧專案

呼倫貝爾市統計，截至2020年6月末，該市共審批扶貧產業項目428個並已全部開工建設，涉及扶貧資金人民幣8.83億元。這些扶貧產業項目涵蓋大豆、黑木耳、育苗、中草藥等種植業，牛、馬、羊、生豬、大鵝等養殖業。預計受益貧困人口近20萬人次。

北京｜首度本土零確診疫情接近尾聲

據北京市衛健委資訊顯示，北京在6日0時至24時，無新增報告本土確診病例、疑似病例，這也是自6月11日新發地批發市場爆發聚集性疫情以來，北京首度出現零確診。

甘肅｜上半年濃縮蘋果汁出口逆勢上揚

2020年上半年，甘肅省濃縮蘋果汁出口未受疫情影響逆勢增長，總計出口1.64萬噸，貨值達人民幣1.18億元，較上年同期增長1.6倍和1.2倍。主要出口美國、加拿大、委內瑞拉等國家和地區，供知名飲料、食品公司作原料使用。

陝西｜西安擴大失業保險範圍

西安市近日公布新規，將失業保險的保障範圍擴大到所有參保人員，落實延長大齡失業人員領金期限、失業補助金、臨時生活補助政策等，進一步穩定就業並保障失業人員基本生活。

廣東｜上調基本退休金惠及600多萬退休人員

自1月1日起，廣東省調整增加該省企業和機關事業單位退休人員基本退休金，各地將於7月底前把增加的基本退休金發放給退休人員。廣東省採取定額調整等辦法，即每人每月加發人民幣60元，企業和機關事業單位執行同樣標準。此次調整基本退休金，該省共有600多萬名退休人員受益。

福建｜上半年投資人民幣52億元蓋核電基地

2020年上半年，福清、霞浦、漳州、寧德四個核電基地累計完成投資約人民幣52億元，完成年度計畫的47％。隨著經濟發展，福建能源需求呈現快速增長態勢。然而，福建地區煤、石油等能源匱乏，水力發電開發已趨飽和，建設核電站緩解能源需求壓力成為一項重要選擇。

澳門｜入境大灣區每日享有3,000免隔離名額

大陸部分地區近日將每天開放3,000個澳門公務、商務和其他有特殊情況的人員申請免隔離名額，豁免有效期為七天，並擴大活動範圍至粵港澳大灣區9個城市，包括：廣州、深圳、珠海、佛山、廣州、東莞、中山、江門和肇慶。