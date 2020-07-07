7/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國│5月工業生產回神 月增7.8％

德國聯邦統計局（Destatis）7日公布，5月工業生產月增7.8％，遠優於4月的暴跌17.5％，但低於分析師預期的月增10％，主因在於該國政府放寬防疫措施，因此帶動工業生產大幅反彈。若按年來看，5月工業生產年跌19.3％。

歐元區│估今年GDP萎縮擴大至8.7％

歐盟執委會7日發布最新季度經濟展望報告，下修今年經濟預測，預估歐元區2020年GDP萎縮8.7％，縮幅較前次預估的7.7％擴大，歸咎於防疫封鎖措施的衝擊。歐盟執委會也將義大利今年GDP估值，由萎縮9.5％下修至萎縮11.2％，但德國今年GDP自萎縮6.5％上修到萎縮6.3％。

美國│ 大學若秋季全採遠距教學 國際學生須出境

美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，美國大學若在秋季全面採用遠距教學，國際學生必須出境。然而，包括哈佛在內的部分大學同日宣布，秋季課程將全部改為線上授課。美國新冠肺炎疫情持續升溫，死亡案例已超過13萬例。

澳洲│基準利率維持0.25％不變

澳洲央行在周二（7日）召開決策會議後，決定維持基準利率於0.25％的歷史低點不變。該央行還警告，受到維多利亞省等關鍵地區因新冠肺炎疫情升溫，而實行封城等措施影響，導致澳洲經濟不確定性依然居高不下。

紐西蘭│第二季25％企業預期需求下滑

紐西蘭經濟研究院（NZIER）7日公布季度調查顯示，受到新冠肺炎疫情影響，第二季約淨25％受訪企業預期需求恐將下滑，此佔比高於第一季的淨13％。淨19％公司於第二季實施裁員，而淨28％的企業計畫第三季進一步裁撤人力。

菲律賓│6月消費者物價指數年增2.5％

隨著當地疫情趨緩，帶動運輸與食品等價格上揚，菲律賓統計局公布6月消費者物價指數年增2.5％，較5月的2.1％增加。若排除食品與能源項目後，核心通膨也年增3％，高出前一個月的2.9％。這些數據凸顯菲國通膨繼過去數月陷入疲弱後，如今已有加速跡象。

馬來西亞│隔夜利率降至1.75％低點

鑒於新冠肺炎疫情威脅未除，馬來西亞央行宣布將隔夜政策利率下調25個基點至1.75％的史上低點，以藉此加快經濟復甦腳步。總計今年來該央行已把該基準利率調降125個基點，希望能對受疫情打擊的馬國經濟帶來刺激。