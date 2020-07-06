7/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│優步收購外送業者Postmates

叫車平台優步（Uber）周一宣布以26.5億美元的全股票交易，收購美食外送業者Postmates，受此消息激勵，周一早盤優步股價狂漲逾9％。優步計畫將Postmates的app與旗下Uber Eats分開運作。本項交易預計在2021年第一季完成。

日本│富士通辦公室使用空間將減半

富士通6日宣布2023會計年度（2023年3月底止）結束前，日本辦公室使用空間將比現在減少一半，因為生產線員工以外的八萬名員工將依循疫情期間實施的居家辦公政策，繼續維持彈性工時及彈性工作地點，反映居家辦公在疫情過後可能成為大型企業常態。

沙烏地阿拉伯│8月原油出口亞洲調漲1美元

沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco 6日宣布，8月出口至亞洲的官方原油售價將比阿曼杜拜市場報價每桶溢價1.20美元，較先前官方售價調漲1美元。由於近日亞洲煉油廠獲利率回升，因此市場早已預期沙國調漲官方油價。這波漲價將使各國進一步消耗原油庫存，可望支撐國際油價。

南非│解封計畫進入第二階段

南非政府實施的階段性解封計畫自6日起進入第二階段，讓國小6年級及高中2年級學生返校上課。南非各級學校自今年初疫情爆發以來已關閉將近4個月。今年6月政府實施第一階段解封時，已先讓國中1年級及高中3年級學生返校上課。凡是返校上課的學生都必須繳交家長同意書。

西班牙│5月工業生產反彈 月增14.7％

西班牙統計局6日公布，工業生產繼3、4月接連大幅萎縮後，5月工業生產終於較4月成長14.7％，儘管與去年同期相比依舊萎縮24.5％。就不同工業類別來看，汽車製造及鞋類製造是5月反彈最大的兩個類別，分別較4月成長363％及160％。

英國│6月新車註冊跌幅縮小

英國汽車製造商與貿易商協會公布，6月英國新車註冊14.5萬輛，較去年同期下滑35％，是2月以來最小跌幅，主因是英國各地汽車經銷商陸續在6月恢復營業，但6月新車註冊量與年初相比依舊下滑50％。SMMT會長豪斯（Mike Hawes）表示：「汽車業尚未復甦，連起步都稱不上。」

德國│工廠訂單創下史上最大月增幅

德國5月工廠訂單較4月成長10.4％，創下史上最大月增幅，但ING首席經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）認為德國製造業尚未走出危機，因為5月工廠訂單與去年同期相比依舊減少30％。他表示：「德國解封雖然激勵產業活動V型反彈，但要回到疫情前的水平並不容易。」