7/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│熊本災難性豪雨重創…24人罹難

九州熊本縣遭紀錄性豪雨重創，造成河川氾濫及土石流，至少24人不幸罹難，16人無呼吸心跳及12人下落不明。目前仍有地區無法完全掌握災情，警消及自衛隊等人員正進一步進行確認。

日本│東京都知事選舉 小池百合子連任成功

日本東京都知事選舉5日投票，現任知事小池百合子一如預料打敗其他21名候選人，成功連任，得票率接近六成。投票率低至33.5％，比四年前選舉下降至少3個百分點。

日本│東京疫情升溫 連4天每日新增破百例

東京都5日當天新增感染111例，30歲以下的年輕人占其中近七成，這是東京都連續第4天超過100例，累計達6,765例。日本全國則新增208例，連續8天超100人，包括鑽石公主號遊輪乘客船員在內，日本確診人數累計達到20,534人。

南韓│Q2國內外旅客人數 年減近8成

南韓航空協會5日發布，今年第二季，南韓九家航空公司的國際和國內線旅客人數合計為557萬4,596人，年減76.4％。其中，國際線因新冠疫情遭受重挫，旅客人數更是減少97.8％。大韓航空第二季旅客總人數為106.2萬人，減少至去年同期的七分之一。

印尼│IA-CEPA生效 強化印、澳雙邊貿易

印尼貿易部宣布，印尼─澳洲全面經濟夥伴協定（IA-CEPA）於5日起生效。該協定將取消兩國之間大部分關稅及開放投資，將可提振雙邊貿易。印尼為澳洲第13大貿易夥伴，去年雙邊貿易規模為78億美元。

紐西蘭│人氣高！總理阿爾登競選活動開跑

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）5日展開今年9月大選的競選活動。阿爾登因抗疫有成，躍升為紐西蘭百年來最受歡迎的總理，有望帶領她所屬的工黨（Labour Party）在9月19日大選中勝選。阿爾登承諾提供小型企業額外融資協助，並創造更多就業機會。

法國│疫情衝擊 法航擬裁員7,580人

法國航空宣布，因應新冠肺炎衝擊，計畫裁減7,580個職位。員工人數4.1萬名的法航，計畫在2022年底前裁減6,560個職位，數量超過因年齡因素而自然流失的3,500個職位，其餘1,020個被裁減的職位，則來自姊妹企業HOP！航空。