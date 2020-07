7/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

俄羅斯│78%選民挺憲改 普丁勝選可連任至2036年

為期七天憲改公投周三結束,將近78%選民支持憲改,遠超過反對的逾21%,讓掌權20年、任期在2024年屆滿的總統普丁能再競選兩個6年任期,未來只要勝選就能一路連任至2036年。外界批評他的目標是讓自己可以當終身總統。

韓國│首爾疫情回升 文在寅施政滿意度跌破50%

隨著首爾疫情回升,民調機構Realmeter於2日發布最新民調顯示,文在寅總統的施政滿意度連續六周持續下跌,降至49.4%,較上周下滑3.9個百分點,時隔15周再次跌破50%。同時,施政不滿意度升至46.1%,是3月第三周之後的最高水準。

日本│東京都肺炎單日確診病例再破百

東京都2日新增新型冠狀病毒感染者107人,這是5月2日黃金周以來東京都內單日感染人數首次升至三位數,累計6,399人確診。官房長官菅義偉在2日的記者會上就東京都新增感染人數趨於增加的情況表示,無需要求採取避免外出等措施。

印尼│染疫人數激增逾1,600人 創新高

衛生部官員表示迄周四傍晚止,新冠肺炎新增確診數急增1,624人,為印尼爆發疫情以來單日新增病例最高紀錄,讓累計確診數達5萬9,394人,為全球第28高國家。至於新增死亡數53人,讓累計死亡數上升至2,987人,為第24高國家。

美國│特斯拉助CureVac 德國建RNA微型工廠

特斯拉執行長穆斯克透露公司正在德國為研發新冠肺炎疫苗的CureVac興建多座生產「核糖核酸」(RNA)微型工廠。CureVac正開發能被運送和自動生產「信使核糖核酸」(mRNA)的生產單位,以運往任何核准使用其疫苗的地方去大量生產。

美國│法院撤銷川普姪女新書臨時禁制令

紐約上訴法院周三撤銷禁止川普姪女瑪麗爆料川普家族黑歷史的新書《Too Much and Never Enough》出版的臨時禁制令。該書原定7月28日出版,出版商Simon & Schuster表示已有數千本出貨至書店和其他銷售管道。

英國│拒將黃金掌控權交還委國馬杜羅政權

倫敦法院周四裁決,拒絕把委內瑞拉存放在英國央行、價值逾10億美元的黃金掌控權交給委國馬杜洛政權,因為英國不承認他是委國合法總統後,若把該批黃金掌控權交給他即屬違法。英國承認委國反對派領袖瓜伊多為合法領袖。