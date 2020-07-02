7/3 China Scan 參與中國A股行情

吉林｜旅遊體育消費年活動正式啟動

吉林省近日正式啟動「旅遊體育消費年」活動，重點開發消夏避暑、冰雪運動、體育賽事等特色消費產品。此外，當地政府也發放人民幣1,000萬元的全民健身消費券，促進體育消費規模持續增長。

河北｜廚餘處置方式政策出爐

為了規範廚餘處置方式，河北省近期推出相關政策，餐飲企業需要與取得經營許可的企業或是政府部門簽署收集運輸協議，相關餐飲企業不得將廚餘隨意交給任何企業或個人處理，以免造成環境污染。

上海｜建設個人教育電子檔案

疫情推進大陸教育線上化普及，上海市教委近日表示，未來將建設覆蓋基礎教育階段學生和教師的個人學習電子檔案，透過網路化、智慧化的方式，分析判斷學生、教師的學習進度與程度，增加更多工具讓學生掌握知識。

福建｜完成首票跨境電商B2B出口業務

福建省廈門市海關近日放行首票跨境電商B2B出口貨物，該票貨物主要為層架、酒架及餐車等。近年來，跨境電商已成為促進該省外貿轉型升級的重要業態。2020年1至5月，廈門市海關監管跨境電商進出口貨值達到人民幣3.99億元，年增11.54倍。

廣東｜首屆職業技能大賽 競賽項目142個

廣東省日前宣布，該省第一屆職業技能大賽將於7月15日「世界青年技能日」開幕。此為廣東省首屆全省性大型職業技能競賽。該賽事將於7月至10月舉辦，共設有142個競賽項目，包括工業機器人系統操作、養老護理、公共氣象服務等該省行業企業職業技能競賽項目。

香港｜外派僱員生活費東亞最高

相關研究統計全球外派僱員生活費用最高的城市，香港排名全球第六，較去年第4名有所下滑，但仍是東亞地區排名最高的城市，東亞另一大城東京則排名第七。

重慶｜江北機場恢復程度冠大陸

新冠疫情重挫大陸航空業，但近月各大機場復航狀況回暖，重慶江北機場恢復狀況最好，據6月數據，重慶江北機場機場出港航班量恢復至去年同期的8成以上，為大陸千萬級機場中恢復程度最高。