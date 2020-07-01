7/2 China Scan 參與中國A股行情

河北｜個人提存逾人民幣10萬元 需登記

河北省1日展開大額現金管理推廣試驗工作，自7月1日起，若個人到銀行提存人民幣10萬元以上的大額現金，就得登記現金的來源或用途，並且該筆提存款記錄將進入大額現金管理資訊系統。該推廣試驗工作的目的是規範大額現金使用，遏制利用大額現金進行犯罪。

上海｜應對疫情 網球大師賽備多方案

隨著職業網球賽事重啟腳步日益接近，亞洲唯一大師賽：上海大師賽能否舉行受到外界關注。上海網球大師賽賽事總監呂華勇表示，作為賽事方，已經準備多種方案應對挑戰，包括考慮空場辦賽，或者允許五成、四成甚至三成觀眾到場觀賽。

浙江｜九家互聯網公司 共建數據中心

網易、阿里巴巴等九家互聯網企業日前共同成立浙江省新型互聯網交換中心公司，該公司註冊資本達人民幣1億元，經營範圍包括：數據處理服務、互聯網數據服務、電腦硬體及輔助設備批發等業務。

澳門｜6月博彩收入 年跌97％

澳門博監局1日公布，6月份博彩收入僅7.16億澳門元，較去年同期大跌97％，較4月低位7.54億澳門元更低，為疫情爆發以來最差月份。總結上半年，澳門博彩收入年減77.4％至337.2億澳門元，而1月份的收入就達221.26億澳門元。

陝西｜電動自行車未掛牌 不得上路

陝西省政府表示，自7月1日起，沒有登記掛牌的電動自行車不得上路行駛。不過，符合大陸新國家標準的電動自行車可不受集中登記掛牌期結束的影響，用戶可以到當地車輛管理所及相關代辦機構辦理掛牌業務。

廣東｜攜手京東 建中小企直播基地

廣東省政府與京東集團近日就中小企業服務計劃簽署合作協議，京東將在廣東省建立中小企業直播基地，協助當地商家打造產銷一體的電商能力，藉此促進中小企業數位化、直播帶貨轉型的效率。

海南｜免稅購物額度 提高至10萬元

大陸財政部近日宣布自2020年7月1日起，海南離島旅客每年每人免稅購物額度，提高至人民幣10萬元，不限次數。此外，相關政策還擴大了免稅商品種類，增加電子消費產品等七類商品。