7/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

南韓│群聚因素 新冠疫情再起

據韓國疾病管理本部通報，該國新冠肺炎確診病例周三（1日）新增51例，高於周一的42例與周二43例。韓國6月本土病例大部分來自人口密集的首爾首都圈，主因是小型宗教聚會群聚所致。衛生官員上周警告，首爾正面臨第二波疫情。

南韓 │6月出口跌幅 較5月大幅收窄

韓國6月出口年跌10.9％至392.1億美元，跌幅遠比5月的23.6％小，但不如分析師預期的年跌7.3％。6月進口年減11.4％至355.5億美元，令該月貿易順差達36.7億美元。韓國政府鬆綁防疫限制，使得6月出口跌幅縮小，但近日確診病例攀升仍可能對於貿易帶來衝擊。

美國│國防部點頭 SpaceX首以回收火箭執行軍事任務

美國航太科技公司SpaceX與美國國防部合作，6月30日在佛州成功發射一枚運載GPS衛星的「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭，是SpaceX首度以回收火箭執行軍事任務。30日發射的獵鷹九號一級推進器已多次回收再利用，但從未執行過軍事任務，因為國防部先前擔心回收推進器會犧牲太空任務所需的儲備燃料，但經過SpaceX工程團隊多次討論後，國防部終於轉變態度。

美國│FDA公布新冠肺炎疫苗核准原則

美國食品藥物管理局（FDA）在6月30日公布新冠肺炎疫苗核准原則，要求候選疫苗必須在人體試驗中證明，接種疫苗的實驗組預防效果比使用安慰劑的對照組高出50％以上。FDA委員韓恩（Stephen Hahn）於參議院聽證會中表示，FDA不會核准任何缺乏臨床實驗數據證實安全性與效力的疫苗。

歐盟│開放邊境 首波沒有美國

歐盟自7月1日起對15國開放邊境，但美國未在首波開放名單之列，除了因大部分歐洲公民仍被禁止入境美國，美國疫情加劇也是考量。歐盟成員國對邊境解封的看法出現分歧，贊成者主張趕在夏季旅遊旺季前開放有利經濟，反對者憂心引發第二波疫情。

德國│就業市場 緩慢復甦

德國聯邦就業總署發布6月失業就濟金申請人數，儘管持續增加6.9萬人，不過遠比市場預期的12萬人減半，另外失業率雖從前一個月的6.3％微幅攀升至6.4％，但也低於市場預期的6.6％，顯示德國就業市場已從疫情危機中漸進復甦。

法國│Bolt在巴黎推共享電動自行車服務

愛沙尼亞汽車共享服務新創公司Bolt從周三起，開始在巴黎推出共享電動自行車服務。受新冠肺炎疫情大幅衝擊使用者對汽車共享的使用意願，導致該業者第一季營收驟減75％，因此Bolt希望藉由提供屬於個人模式的運輸工具，能協助它逐步度過這項危機。