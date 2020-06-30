7/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

挪威│挪威穿梭取消97架波音飛機訂單

歐洲廉航公司挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）周二表示，已跟波音取消97架尚未出貨的飛機訂單，當中包括5架787夢幻客機，和92架737 MAX。挪威穿梭表示會就737 MAX被各國停飛事件，和787引擎問題等向波音索賠。

印度│肺炎疫苗Covaxin 獲政府核准臨床試驗

巴拉特生技（Bharat Biotech）周一表示，其跟印度醫學研究委員會（ICMR）的國家病毒研究所（NIV）合作研發治療新冠肺炎的疫苗Covaxin，成為印度政府批准首款進行人體第1和第2階段臨床實驗的疫苗。其計劃7月開始實驗。

巴西│CoronaVac將進行實驗 9,000名志願者接受測試

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）周一表示，預期本周取得巴西聯邦主管機關批准，以中國科興生物製品公司研發新冠肺炎疫苗CoronaVac進行實驗，有約9,000名志願者登記接受測試。目前巴西累計確診逾137萬人為全球第二高。

美國│NPC International最快周二聲請破產保護

知情人士透露，在美國擁有逾1,200家必勝客和385家溫蒂漢堡的特許經銷商NPC International最快周二聲請破產保護。其1月底未支付近8億美元貸款的利息後，已跟債權人提出可能聲請破產保護安排。NPC未立即評論相關報導。

美國│優步擬砸26億美元 收購外送平台Postmates

知情人士透露，優步正提出以26億美元收購美國的美食外送平台Postmates，只要談判成功，最快就可望在本周對外公布。雖然Postmates是美國主要美食外送平台裡規模最小的業者，但去年以來已跟幾個潛在買家進行收購談判。

沙烏地阿拉伯│油價走跌扯後腿 首季GDP年跌1％

沙國首季GDP年跌1％，為逾兩年最大年跌幅，且連續三季萎縮，因為油價走跌讓GDP裡重要的石油項目年跌4.6％，拖累整體表現，但非石油項目卻年增1.6％。外界擔心沙國第二季GDP表現更差，因為期間油價崩跌和疫情危機變嚴重。

南非│財政部預測今年GDP萎縮7.2％

首季GDP季跌2％，連續三季萎縮，較前一季的季跌1.4％表現更差，主要受首季GDP裡的礦業和製造業項目，各自大跌21.5％和8.5％所拖累。由於新冠肺炎疫情第二季開始嚴重打擊經濟活動，財政部預測今年全年GDP將萎縮7.2％。