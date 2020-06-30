7/1 China Scan 參與中國A股行情

上海｜網易國際文創科技園正式開工

網易上海國際文創科技園項目日前正式開工建設，該項目完成建設後，將重點培育孵化電競、虛擬現實等遊戲產業，聚集帶動一批上下遊相關產業鏈合作夥伴落地。

江西｜5月來已為小微企業放貸近百億人民幣

為解決疫情期間小微企業融資難問題，江西開通小微客戶融資服務平台，自5月1日至6月28日，共有2.3萬戶企業透過該平台申請貸款，總計有1.24萬戶企業獲放貸款人民幣95.77億元。

雲南｜將建立自然保護地分級管理制

目前雲南省已劃建360處自然保護地，保護面積達8,294.6萬畝，建立起完整的自然保護地體系。該省最新公布的生態文明新政，規畫到2025年，將完成自然保護地整合歸併優化，構建統一的自然保護地分類分級管理體制。

四川｜成都舉辦第三屆進博會首場路演

第三屆中國國際進口博覽會（進博會）首場招商路演30日在四川成都舉行，聚焦食品、農產品和汽車採購。首場招商之所以選在成都，主要是該市為大陸西部發展與「一帶一路」建設的重要區域，加上當地消費升級，進口商品需求增加。

福建｜泉州祭百萬獎勵 鼓勵區塊鏈企業設總部

泉州近日發布加快區塊鏈技術應用發展相關措施，祭出最高人民幣（下同）300萬元的獎勵，鼓勵資本金達2千萬元以上、處於行業相關細分領域前五名的區塊鏈領軍企業來泉州設立總部，藉此加速推動當地區塊鏈應用場景發展。

廣東｜廣州成大陸最大工業互聯網基地

廣州社科院的報告指出，對比廣州與「京滬深杭」四大新經濟城市，廣州有商貿、文創、工業優勢，已成為大陸最大工業互聯網基地，快遞業務量也是大陸第一，但獨角獸企業數量、科技領軍人才等領域則落後上述城市。

澳門｜新增55項非物質文化遺產

澳門文化局近日公佈，新增55項非物質文化遺產，涵蓋表演、宗教和飲食等領域，例如葡國土風舞、葡式蛋撻等。澳門文化局表示，連同2017年列入清單的項目，澳門至今累計70項非物質文化遺產。