6/30 China Scan 參與中國A股行情

北京｜使用行動核酸採樣車

北京市第一批2輛核酸檢測採樣車輛近日分別在西城區和朝陽區投入營運，可有效改善醫護人員工作環境，同時提升工作效率。該車輛設有1個訊息登記窗口和4個採樣窗口，車身兩側配有伸縮式遮陽簾，為受檢市民遮陽。

山東｜成立山東鐵路有限公司

山東省與大陸國鐵集團的合作有新進展，重組魯南高鐵公司和國鐵集團旗下控股合資鐵路公司，近日正式掛牌成為山東鐵路有限公司。不僅深化雙方合作，更加速推進山東「四橫六縱三環」現代化高鐵網路。

天津｜國資委監管企業 計畫投資逾2,000個項目

天津市國資委監管企業2020年計畫投資項目共2,138項，計畫投資額人民幣769.02億元，主要包括製造業、交通運輸、倉儲和郵政業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、房地產業、金融業等。

廣東｜廣州重點項目擬投資4,800億人民幣

廣州市加速啟動重點項目投資，助力經濟復甦。近日簽約的大型重點項目共達1,642個，總投資約達人民幣（下同）4.5兆元，年度計畫投資約4,800億元，占今年全社會固定投資預期目標約六成。其中，廣州白雲機場三期安置區一期項目已正式開工建設。

浙江｜首個職業大學誕生 專攻建築科系

浙江省首個職業技術大學近日正式誕生。浙江廣廈建設職業技術學院獲批更名為「浙江廣廈建設職業技術大學」，成為大陸首個以建築類專業為主的職業大學，也加入電商、建築VR、建築資訊化等熱門科技學科。

福建｜升級引才政策 拉攏台灣人才

福建新公布的「高層次人才認定和支持辦法（試行）」將從7月開始施行，完善人才引進機制。為吸引更多台灣人才前往創業，新辦法對台灣人才在年齡上不作限定，並單列設置了針對台灣人才的認定條款，加大吸引台人的力度。

澳門｜疫情衝擊 失業率上升至2.4％

澳門政府統計暨普查局公布數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年3月至5月澳門總體失業率為2.4％，本地居民失業率為3.4％，較上一周期（2020年2月至4月）分別上升0.2個百分點及0.3個百分點。