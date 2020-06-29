6/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│若疫情持續 今年經濟估萎縮1.8％

韓國銀行（央行）29日指出，若第三季確診病例持續增加，疫情長期拖下去，今年韓國經濟預期將萎縮1.8％，衰退幅度遠高於5月預測的萎縮0.2％。當時，該數值是在第二季全球確診達到頂峰，下半年疫情趨穩的前提下預測得出。

日本│七大車商5月全球銷售量年跌38％

路透統計日本七大車商5月全球共賣出147萬輛汽車，遠低去年同期238萬輛，年跌38％，跌幅低於4月的年跌50％，各國封閉措施令車商連續三個月銷售大跌。這七大車商5月全球產量年跌62％至約91.9萬輛，跌幅高於4月的年跌55％。

越南│第二季經濟成長率創30年最低

統計局周一公布，4月到6月當季GDP僅年增0.36％，遠低於去年同期的年增6.73％，創至少30年來經濟成長率最低紀錄，主要受新冠肺炎疫情衝擊所致。越南經濟必須下半年度成長10％，才能讓全年GDP達成政府設定成長6.8％的目標。

泰國│擬讓部份外國旅客入境 但須隔離14天

一名官員周一表示，泰國計畫讓部份外國旅客入境，但必須隔離14天。由於連續五周沒出現社區感染新冠肺炎病例，因此只要酒吧等夜店遵守桌子之間保持2公尺社交距離等規定，周三將開放重新開放營業至午夜。

澳洲│單日新增確診創逾2個月來最多

人口第二多的維多利亞省周一中午表示，過去24個小時內該省新冠肺炎新增確診75人，雖然許多省仍未公布最新數字，但足以讓全澳洲出現逾2個月來最大單日新增數，澳洲政府憂慮爆發第二波疫情，因此正考慮再實施社交距離限制。

比利時│歐元區6月經濟信心指數好轉

總部在布魯塞爾的歐盟執委會周一公布，歐元區6月經濟信心指數，雖然所有產業經濟信心均好轉，尤其零售貿易和服務業的信心大增，因此從5月的67.5大幅上升至75.7，但仍遠低市場預估80，和2000年以來平均每月100。

法國│空巴預測今明年飛機產量大減40％

空中巴士周一預測，今年和明年飛機產量將較疫情爆發前的計畫產量大減40％，因疫情重創航空旅遊需求，空巴要加快重整計畫而以裁員來因應，產量要到2025年時才會恢復正常。知情人士預測空巴將裁員1.4萬到2萬人之間。