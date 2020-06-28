6/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國│市政選舉第二輪投票 馬克宏選情告急

法國5千個城鎮28日舉行市政選舉第2輪投票，民調顯示，選情對總統馬克宏十分不利，所屬政黨恐無法在巴黎等主要城市拿下勝選。疫情造成投票率低落，截至中午投票率僅15％，3月15日進行的第1輪投票則創下44.7％的低紀錄。

美國│確診創高 彭斯取消造勢活動

美國五個州27日的確診數創下單日新高，副總統彭斯宣布取消原定本周前往佛羅里達州與亞利桑那州重災區的造勢活動。據路透統計，美國確診病例突破250萬人，死亡病例超過12萬5,000人，是全世界死於新冠肺炎人數最多的國家。

德國│梅克爾：新冠疫情風險仍嚴峻

德國總理梅克爾27日例行廣播表示新冠疫情的風險依然嚴峻，北萊茵-西發利亞邦因一處肉品加工廠爆發感染，兩個地區24日重新進入封鎖，約64萬居民受影響。梅克爾本周將擔任歐盟輪值主席，她表示將全力推動歐洲經濟重回正軌。

巴西│衛生部與牛津大學簽約 生產新冠疫苗

巴西衛生部27日與牛津大學及阿斯特捷利康公司簽約，將支付1億2,700萬美元購買3,040萬劑新冠疫苗的原料。若試驗中的疫苗證實有效安全，巴西將在今年12月及明年1月分兩批取得原料，交由當地公司Fiocruz生產。

歐盟│疫起救經濟 聯合募款逾61億歐元

歐盟執委會與倡議組織全球公民（Global Citizen）27日舉行聯合行動募得61.5億歐元，將用於研發新冠疫苗，確保各國有公平管道取得相關檢測與治療，支持全球最脆弱地區和社群的經濟復甦。此前，歐盟、多國政府與富豪於5月4日募捐近100億歐元，連同今天活動所得，累計達159億歐元。

日本│東京新增確診60人 創解封後新高

東京都28日新冠病毒感染者新增60人，超過前一日的57人，是5月4日以來新增人數最多的一天。東京已連續五天維持50人以上的高確診人數，累計確診達6,114人。28日，日本全國新增確診88人，除東京都外，北海道確診17人。

韓國│印度暫停陸貨物清關 衝擊三星、LG

《韓聯社》報導，印度海關近日對中國進口貨物進行100％查驗並暫停中國貨物清關，當地韓企生產經營受到衝擊。三星電子諾伊達工廠的手機生產線幾近停擺，零部件於27日獲得快速通關待遇後，生產線才得以繼續運轉。LG電子進口的家電零部件也受到影響，相關貨物滯留口岸未能通關。