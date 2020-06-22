6/23 China Scan 參與中國A股行情

雲南｜昆明最嚴禁令 銷毀所有用過的砧板

北京爆發第二波疫情，受進口鮭魚砧板檢測到新冠病毒消息影響，大陸各地不但紛紛下架生鮮鮭魚產品，昆明市還發布最嚴格管制令，表示要在全面進行消毒後，進一步按照規定銷毀砍切過鮭魚的用具，如：砧板等。

寧夏｜陸首個智能鎖鮮枸杞產線投產

寧夏為全世界枸杞的主要產區，其種植面積約達100萬畝。目前市面上的枸杞90％以上都是乾果為主，其營養素遠不及新鮮果實。為此，寧夏最新發展出中國首個智慧化鎖鮮枸杞生產線，近日已正式投產，為當地枸杞創造更大商機。

重慶｜投入近4,000萬布局新基建

重慶市政府近日發布「重慶市新型基礎設施重大項目建設行動方案（2020～2022年）」，規畫在未來3年總投資人民幣3,983億元，滾動實施和儲備375個新基建重大項目。

山西｜陸首座5G煤礦落戶 助礦井無人化

由中國移動與華為公司開發的全鏈條井下專用通信設備，取得大陸首家5G網路設備認證，在山西陽煤集團新元煤礦井下534公尺建成5G專用網路，幫助煤礦實現了礦井無人化、自動化工作營運。

福建｜打造300項數位應用示範場景

福建省會福州預計在年底前實現5G全覆蓋，並計畫建成城市大數據平台，爭取2022年打造300項以上數位應用示範場景，往數位應用第一城的目標前進，並發揮健康醫療大數據國家試點優勢，引進新一批國家級健康醫療數據中心。

上海｜營商環境指數大陸第一

萬博新經濟研究院聯合多個協會近日公布的「後疫情時代中國城市營商環境指數評價報告（2020）」中，上海獲得94.93分，蟬聯大陸榜首。在細分指標上，上海市場准入綜合指數位列第一，外商投資活躍度位居第二，金融服務指數位列第二。

廣東｜成全球最大5G產業聚集區

廣東省工信部近日表示，廣東已成為全球最大的5G產業集聚區，轄區有一批實力雄厚的5G核心企業與關聯企業，形成涵蓋器件材料、主設備、終端製造和行業應用的5G全產業鏈體系，5G通信設備占全球供貨額的33％，手機終端也要占大陸75％以上。