6/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│ 美國航空計畫融資35億美元

美國航空（American Airlines）21日表示，計畫籌措35億美元的融資，提升財務流動性，以因應新冠肺炎引發的旅遊業低谷。美國航空規劃透過出售股份以及2025年到期的可轉換公司債，籌資15億美元。此外，還擬發行15億美元的優先擔保債券，同時將取得2024年到期的貸款額度。

英國│部分全國封鎖措施 7月開始解除

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）表示，該國本周將發布鬆綁新冠肺炎防疫措施的規畫，有可能解除兩公尺社交距離限制，允許更多企業在7月初重新營運。韓考克接受BBC TV訪問時指出，「我們即將進入解封計畫的另一階段，本周將宣布這些措施的細節，讓部分全國封鎖措施可於7月開始解除。」

英國│雷丁鎮驚傳利刃恐怖攻擊 3人死亡

英國倫敦西部雷丁鎮（Reading）的Forbury Gardens公園，20日周六晚間驚傳一名男子手持利刃攻擊事件，造成3人死亡及數人受傷，行兇者已遭到逮捕。該處公園當天稍早曾舉行「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威，但警方周日表示兩起事件無關，並將此事件定調為恐怖攻擊。

德國│支付公司Wirecard爆做假帳

德國支付公司Wirecard爆發做假帳醜聞，負責稽核該公司帳務的安永會計師事務所（EY），發現一筆19億歐元（21億美元）帳面金額無法核對。Wirecard追查後發現該筆鉅款流入菲律賓，但遭菲國央行否認，該公司22日證實這筆現金可能不存在，股價周一早盤暴跌36％。

西班牙│非金融公司超過一半恐遭降評

國際信評機構穆迪投資人服務警告，由於西班牙經濟受新冠疫情重創而疲弱，流動性萎縮，未來18個月內，西國的非金融公司超過一半恐有遭降評的風險。穆迪報告中說，對非金融公司的降評行動，又以零售、博弈、消費者服務業的企業占最大比重。

西班牙│對英國及歐盟成員國開放邊境

西班牙為重振經濟，21日起對西歐疫情最嚴重的英國開放邊境，准許英國人入境觀光，而且無須接受14天隔離，除了已脫歐的英國之外，西班牙同步對其他歐盟成員國開放邊境。西國是全球第二大旅遊國，每年約8,000萬入境旅客中，每五人就有一人來自英國。

韓國│出口衰退最壞時期或許結束

調研機構凱投宏觀指出，從韓國最近的貿易數據來看，該亞洲第四大經濟體出口衰退的最壞時期或許結束，但復甦速度可能很緩慢。韓國海關22日發布的數據顯示，6月前20日出口，較去年同期萎縮7.5％。凱投宏觀表示，隨著各國防疫陸續解封，外部需求有回溫跡象。