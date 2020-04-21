4/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

澳洲│不堪疫情衝擊 維珍澳洲聲請破產

澳洲第二大航空公司維珍澳洲控股公司不敵新型肺炎疫情衝擊，已向當地法院聲請破產保護，希望在這段期間重組事業。擔任維珍澳洲債權管理人的勤業眾信會計事務所史特勞布里奇（Vaughan Strawbridge）表示，目前已有數名金主有意參與重組計畫。維珍澳洲員工總數超過1萬人，在澳洲國內航線市占率約31％。

美國│5,000億美元小企業紓困案 參院表決

美國總統川普表示，白宮針對2兆美元紓困方案中的薪資保障計畫（PPP）提出追加資金，其中有近5,000億美元為針對小企業的紓困，參院少數黨領袖舒莫周二表示兩黨已達成協議，希望21日就能在參議院表決。

美國│川普將簽行政命令 暫停移民申請

美國總統川普周一推文表示，他將簽署行政命令，暫停接受移民申請。他聲稱「鑑於受到無形敵人（意指新冠病毒）的攻擊，以及有必要保護偉大美國民眾的工作機會」，因此決定暫緩接受移民申請進入美國。白宮官員補充，這項行政命令對美現行政策影響不大，因為多數簽證作業已經停擺，意味幾乎沒有人可獲得簽證前往或遷徙到美國。

德國│4月經濟景氣指數彈升

德國ZEW經濟研究院公布的經濟景氣指數繼3月跌至負49.5點的歷史低點後，4月大幅反彈至28.2點，優於分析師預期的負41.0點。然而，4月經濟現況指數卻從3月的負43.1點進一步跌至負91.5點。該機構指出，受訪專家大多認為國內景氣要到第三季才會有起色。

阿根廷│債務重整遭駁回 埋第9度破產隱憂

受到疫情衝擊經濟的影響，阿根廷政府上周向國際債權人表示，希望能重整830億美元的外國債務、延後償還本金與利息，不料此提議20日遭到三大債權人駁斥，直言「無法接受」此計畫，引發市場對於該國可能第九度破產的擔憂。

丹麥│阻疫情擴散 衛生部啟動全面檢測

丹麥重啟商業活動和開放學校後，將對出現新冠肺炎症狀的所有民眾進行檢測。丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）表示，全面檢測是「阻止疫情擴散最有效的方法。」檢測是衡量重新開放社會的速度與程度的關鍵之一。

西班牙│政府力促歐盟 發1.5兆歐元振興補助金

西班牙副總理卡爾維諾（Nadia Calvino）敦促歐盟領袖，批准規模1.5兆歐元的振興經濟基金，援助受新冠肺炎重創的經濟，且這筆款項應該是補助金，而非貸款。此外，較富裕國家的振興規模不應該超過該水準，防止不公平競爭。