4/22 China Scan 參與中國A股行情

香港│限聚令將再延長14日

目前香港實行的「限聚令」防疫措施將在4月23日午夜到期，香港特首林鄭月娥表示，考慮到防疫所需，擬將限聚令再延長14日至5月7日。將繼續禁止4人以上聚集、要求娛樂場所暫時停業，以及加強餐廳管控等限制措施。

上海│擬培育更多企業登陸科創板

上海擬培育更多企業登陸科創板，並鼓勵商業銀行與保險機構加大對科創企業的融資力度。上交所最新統計顯示，累計受理科創板企業248家，其中上海41家。目前在科創板掛牌交易的上海科創企業有16家，累計募資人民幣209億元。

福建│專利電子申請率99％ 居大陸首位

福建近日在全省開展智慧產權宣傳周活動，作為活動的重要內容之一，福建省智慧產權工作領導小組辦公室發布「2019年福建省知識產權發展與保護狀況白皮書」。白皮書顯示，福建專利電子申請率達99.15％，居大陸第一名。

江西│贛州高校開展虛擬模擬實驗教學

大陸多所高校採行線上教學，江西理工大學機電工程學院展開汽車輕量化設計及其安全性能測試的虛擬模擬實驗教學。學生可登錄結合視、聽、觸等多種感知的「模擬實驗室」，並進行結構參數設計、分析資料以得出結論，逼近真實實驗室。

浙江│祭最嚴禁令 無症狀感染者需隔離28天

新冠肺炎無症狀患者具有較強的病毒傳染力，目前相關患者已接受接受醫學觀察，未來將積極控管。浙江近日亦宣布加強管控無症狀感染者，一經發現立即送往醫院隔離14天，隨後再轉往集中點觀察14天，共需28日。

重慶│打造「智造重鎮」力促產業轉型

近3年來，重慶以智慧化大數據為主導，進而推動傳統產業智慧化改造，產業結構調整和轉型升級。並加速全產業鏈發展，包括以紫光等為代表的半導體產業；以京東方為代表的新型顯示產業；以奧斯特等為代表的高端電子材料產業。

湖北│美製造大廠漢威聯合 在武漢設子公司

美國綜合製造跨國企業漢威聯合表示，已在武漢光谷註冊成立全資子公司霍盛工業科技公司，計劃將在大陸進行智慧建設科技、特性材料和技術、安全與生產力解決方案等業務。這是新冠肺炎疫情爆發後，首家國際大廠在武漢做重大投資。