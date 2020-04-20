4/21 China Scan 參與中國A股行情

山東│青島自貿片區 力促新增市場主體

山東自貿區青島片區立下目標，欲以線上、雲端等創新招商模式，確保年底前實現新增市場主體1.5萬家的目標，同時也積極推動改革任務，年內預計大幅超過規定的50％完成率，要在106項試點任務中完成七成。

上海│五年內投放百萬輛網約車

上海推動新型出行方式，力爭五年內投放100萬輛網約車，將推進智慧網聯汽車商業化應用，鼓勵發展分時租賃共用汽車，探索自動駕駛計程車等出行新方式，打造智慧出行服務鏈。此外還將設立新能源智慧網聯汽車發展專項支援資金，以支持重點企業、項目。

澳門│疫情趨穩 高中下月起率先復課

澳門疫情逐漸穩定，教育暨青年局局長老柏生宣布，高中生將於5月4日復課，初中則緊隨其後於5月11日復課，而小學、幼兒以及特殊教育學校，需視疫情及中學復課後的情況再作安排。

海南│自貿港集中開工 總投資人民幣489億元

海南自由貿易港建設項目集中開工和簽約活動近日在多地舉行。本次集中開工項目共100個，總投資達人民幣（下同）489億元；集中簽約項目100個，投資額達548億元，簽約項目涵蓋了產業發展、基礎設施升級、民生公共服務等領域。

陝西│關中散煤治理 拚年內完成

陝西省近日頒布2020年工作要點，確認要在年內完成關中剩餘70萬戶散煤治理任務，並實現城市生活垃圾無害化處理率100％的目標，在黃河治理方面也爭取年內完成水土流失治理與生態修復面積2千平方公里。

重慶│刷新天際線 江北嘴金融中心動工

2020年重慶市級建設江北嘴國際金融中心（A-ONE）項目20日在江北嘴金融核心區動工，該項目主塔高470公尺，共103層，建好後將刷新重慶超高層建築記錄，成為全市第一高樓，為打造內陸國際金融中心提供新空間。

廣西│今年推上百項改革措施

廣西政府近日表示，將在2020年推出新的133項改革措施。其中，改革開放的措施將著重在建設防城港國際醫學開放試驗區、促進廣西自貿試驗區跨境貿易便利化、促進邊境經濟合作區加快發展、進一步做好利用外資工作等方面制定15項改革措施。