4/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│Netflix再注資5,000萬美元 支援影視業人員

線上影音串流服務商Netflix再挹注5,000萬美元到其緊急救援基金，總額達到1.5億美元，以救助受疫情影響的電影、電視工作者。Netflix上月宣布設立1億美元的基金，用於支持受疫情影響的Netflix電影、電視作品和失業人員。

美國│金融科技兵家必爭 谷歌擬發行Google Card

外媒報導，谷歌計劃發行Google Card，屬於簽帳卡性質，整合Google Pay系統，使用者可追蹤消費紀錄，也能在App儲值、轉帳、補辦失卡等。蘋果公司於去年發表Apple Card信用卡，顯示金融科技已成為兵家必爭之地。

韓國│放寬限制 允許室外公共場所營運

韓國決定延長保持社交距離措施至5月5日，但適當放寬部分限制，包括取消對宗教等四大人員密集場所的暫停運營強烈建議；允許疫情傳播風險較小的室外公共場所恢復運營；允許室外體育賽事在無觀眾的條件下照常舉辦；允許在嚴守防疫守則的情況下實施必要的資格考試和招聘等。

韓國│Galaxy S20系列 同期銷量僅達前一代六成

韓聯社引述業界消息人士指出，受到全球疫情削弱消費品需求的打擊，三星最新旗艦手機Galaxy S20系列自三月初推出迄今，僅達前一代Galaxy S10 5G系列同期銷量的六成左右，遠低於公司預估的八成左右。

西班牙│總理要求國會將封城令再延兩周

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）將要求國會將封城令延長兩周至5月9日。西班牙雖已自3月14日放寬製造業等部門重啟活動，大多數民眾除了採買食物等必要活動仍不得出門。但27日起，孩童將獲准出門。

巴西│央行總裁：Q4經濟可望復甦

巴西央行總統奈托(Roberto Campos Neto)接受當地媒體訪問時指出，巴西經濟可望於第四季開始復甦。巴西疫情為拉美國家之中最嚴重，截至19日，確診36,925例，死亡2,372人。

印度│馬哈拉施特拉邦 今起局部復工

金融重鎮孟買所在地馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) 將自20日起局部復工，疫情較不嚴重的橘色和綠色地區將允許農業、公路建設和製造活動，惟紅色地區仍不准。印度全國封城令將持續到5月3日。