4/20 China Scan 參與中國A股行情

湖北│石首麋鹿保護區 新生麋鹿逾140頭

位於湖北省南部的石首麋鹿保護區，近日誕生多頭新生麋鹿。每年3月下旬到5月底是母麋鹿產子高峰期，由於母鹿生性膽小，會選擇在隱蔽地方生產，待小鹿可獨立行走時才帶回麋鹿群。根據觀測，至少有逾140頭新生麋鹿誕生。

河南│自貿試驗區招商 投資總額逾人民幣500億元

河南自貿試驗區經開區線上招商周近日正式啟動，面向全球客商推介重大招商項目、投資環境和政策等內容。招商項目設計領域包括：先進裝備製造、物聯網、新材料、紡織、汽車、醫療等多行業，投資總額超人民幣500億元。

江蘇│南京市擴大職業技能培訓補貼

南京市日前公布，將向企業員工、就業重點族群等城鄉各類勞動者，展開大規模職業技能培訓，3年展開各類補貼性職業技能培訓60萬人次以上，力爭到2021年底，完成培訓的勞動者在就業總量的占比達到28％以上。培訓後按合格人數給予企業每人人民幣800元的培訓補貼。

上海│Q1網購交易額年增2成

上海市政府公布最新數據，該市第一季商品類網路購物交易額達人民幣1,343億元，年增19.1％。上海市商務委副主任劉敏表示，電子商務平台在疫情期間的市場保供方面發揮了重要作用。

福建│福州市將發放人民幣1.5億元消費券

福州市近日將分期發放總額人民幣（下同）1.5億元的消費券，促進城市消費回暖。其中，通用消費券為1.2億元，汽車專項補貼為3,000萬元。消費者可登錄支付寶「惠聚榕城」領取通用消費券。消費券使用範圍涵蓋該市行政區內全行業實體商家，包括餐飲、超商、休閒娛樂等消費場所。

海南│離島免稅九周年 銷售逾人民幣550億元

海南離島免稅政策自2011年起至今已實施九周年。海口海關指出，自該政策實施至今，海關共監管銷售離島免稅品7,200.1萬件，銷售金額達到人民幣550.7億元，購物人數1,609.7萬人次。

北京│延長中小微企業租金減免時限

為進一步幫助中小微企業應對疫情影響，北京推出新一輪共9條措施。其中對按照政府要求堅持營業或依照防疫規定關閉停業，且不裁員、少裁員的企業，房租減免政策實施時限延長2個月至4月底。