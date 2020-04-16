4/17 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│疫情告急 「行動醫院」馳援綏芬河

黑龍江境外移入病例大增，疫情告急。近日中國航太科工集團研製生產的「行動醫院」已抵達綏芬河市，緊急馳援當地疫情救治工作。行動醫院裝備包括遠端會診車、X光車、手術車、醫技車等十種特種車輛，先前亦曾前往馳援武漢。

河北│推出10億元疫情防控科技貸

河北科技廳近日聯合河北銀行推出人民幣10億元「疫情防控科技貸」，幫助中小微科技企業復工復產。該貸款主要為從事疫情防控技術研發、物資生產的省內科技型中小企業等提供信貸支持，符合條件者最快可在一個工作日內獲得貸款。

江蘇│第二家民營銀行開業 主打物聯網金融

江蘇第二家民營銀行無錫錫商銀行近日正式開業，該銀行是大陸第19家民營銀行，也是將發展戰略定位為「具有物聯網金融特色的科技型銀行」，特色在將資訊流、資金流、實體流合一，讓虛擬經濟的服務融入實體經濟的各個環節中。

重慶│展開動產融資擔保統一登記推廣試驗

重慶市獲批成為繼北京、上海後，全大陸第二批展開動產融資擔保統一登記工作的推廣試驗地區。將有助於解決各項動產擔保權益登記系統分散、登記規則不統一的問題，有效提升金融信貸服務便利性和可獲得性。重慶市動產擔保統一登記公示系統將於4月28日正式啟用。

福建│年內將建2,500個充電樁

福建省2020年計畫投入人民幣2.9億元的資金，預計建設充電樁2,500個，以實現全省縣域快速充電網路全覆蓋的目標。至今福建全省已經累計建成充電樁6,200多個，覆蓋率達91％。

四川│今年要建3萬個5G基地台

四川省經信廳規畫，2020年將新建3萬個5G基地台，到年底實現21個市（州）和所有縣（市、區）涵蓋5G網路，成都主城區實現全涵蓋，區域中心城市主城區基本實現連續涵蓋。此外，要力爭培育1～2家5G產業獨角獸企業。

澳門│迎消費卡商機 2千戶商家新裝刷卡機

澳門向居民發放3,000澳門元的電子消費卡已展開領取程序，5月起就可用於消費。電子收費系統商澳門通副總經理黃錦汶近日表示，新安裝刷卡機的商家有2千多家，會陸續幫助已登記的800多家商家安裝，有信心在5月1日完成裝機。