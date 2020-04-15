4/16 China Scan 參與中國A股行情

山東│青島大力發展時尚體育

青島市將大力發展時尚體育，計劃創辦時尚體育節，以及帆船、電競、馬術、跑酷等時尚體育賽事。在硬體建設方面，2020年的建設目標是，建設100處以圍網場地為主的運動場地，同時搭配建設森林公園、公園健身設施100處，並更新新建健身設施400處。

江蘇│有望率先完成 充電樁鄉鎮全覆蓋

國網江蘇省電力公司將投資約人民幣3.7億元，加快建設充電設施，江蘇省有望率先完成充電樁鄉鎮全覆蓋。至2020年底，該省鄉鎮地區平均每10公里將有一個電動汽車充電樁。目前該省累計推廣應用電動汽車約17萬輛，建設各類充電樁7.8萬個，上述數量均排行全大陸前列。

上海│疫情後躍居 品牌直播第一城

數據顯示，上海淘寶直播，無論是用戶觀看數量還是各類品牌的參與規模，均為大陸第一。新冠肺炎疫情爆發後，各大國際品牌也都幾乎選擇在上海試驗「在線新經濟」，上海成為具旗艦意義的「品牌直播第一城」。

河南│肺癌居該省十大惡性腫瘤首位

河南省衛生健康委最新公布報告顯示，肺癌位居該省發病十大惡性腫瘤首位。報告顯示，惡性腫瘤發病率為每十萬人268.31，死亡率為每十萬人162.02，顯示隨經濟發達，癌症發病率也和發達國家跟進。另外報告顯示，對癌症病患來說，其就醫負擔依然較重。

廣東│廣交會改為線上舉辦

中國進出口商品交易會（廣交會）向為大陸外貿風向標，2020年受疫情影響，開辦63年以來將首度轉為網上舉辦，官方亦指定由騰訊負責廣交會的技術服務。大陸商務部將推動2.5萬家參展企業全部上線展示，並安排洽談、交易等線上活動。

香港│3月赴港旅客人數 年減近99％

香港旅遊發展局15日公布最新統計，受疫情影響，3月訪港旅客人數驟降至約8.2萬人次，較上年同期下跌近99％。踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人，旅發局表示正積極籌備推動香港旅遊業復甦計劃，盼在疫情後逐步恢復旅遊商機。

海南│港澳台專業人才允開業

海南近日公布「港澳台地區專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法」，提出15日起港澳台地區具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格者，可在海南開業。