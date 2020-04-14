4/15 China Scan 參與中國A股行情

河北│啟動網路徵才 招聘8千人

河北近日啟動網路大型招聘活動，省內300多家重點企業招聘建築、機械、IT、電子人才逾8千名，除在疫情期間藉由大型聯合招聘活動滿足企業用人需求外，河北也欲藉此推進當地產業的升級與轉型。

江蘇│啟動金援 協助外企抗疫

江蘇省近日與人行南京分行攜手金援外貿企業，推出「萬戶外貿企業金融幫扶專項行動」，協助外企渡過疫情難關。在信貸部分，將特別加大國際供應鏈龍頭企業及核心配套企業的信貸支持力度；另對有前景但暫遇疫情逆風的外貿企業，銀行不得盲目抽貸、斷貸或壓貸。

上海│自貿區扶植離岸業務財政

上海自由貿易試驗區離岸轉手買賣產業服務中心近日成立，未來自貿區將推出針對離岸業務的財政扶持政策，降低企業展開離岸業務的稅收負擔，並冀望在三至五年內，將離岸業務打造成自貿區的新增長亮點。

廣西│線上欣賞奇山秀水 逾2,000萬網友捧場

廣西文化和旅遊廳近日指出，自3月下旬以來，當地已組織「雲遊廣西」直播活動30多場，涉及桂林兩江四湖象山、北海潿洲島鱷魚山、崇左明仕田園等全區40多個景區。相關活動獲得超過2,000多萬網友支持，在線上欣賞廣西的奇山秀水。

甘肅│推科普繪本 考究敦煌歷史

敦煌近日推出文化科普書「敦煌：中國歷史地理繪本」，該書為全彩鉛手繪，從荒蕪的雅丹地貌到21世紀城市，縱穿數千年的敦煌歷史。雖定位為童書，但歷史、地理、政治內容全經專家學者勘校，亦頗受成年讀者青睞，甚至可作為敦煌旅遊前的參考書。

陝西│拯救球隊 三大球迷組織發信

受到疫情等因素衝擊，陝西唯一職業足球俱樂部陝西長安競技隊面臨存亡關頭，甩賣王牌球員也無法止住嚴峻情勢，故陝西三大球迷組織近日也發共同倡議書，呼籲外部企業、贊助商等能夠入股球隊，保住陝西足球香火。

重慶│5G基地台 拚上半年逾萬座

中國移動重慶公司指出，公司目前一天最高能完成近100個5G基地台開通；2020年計畫建設超過1萬個5G基地台，要力拚在上半年完成全年目標。若加入中國聯通重慶、中國電信重慶，預計在6月30前，該市將完成3萬個5G基地台。