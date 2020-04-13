4/14 China Scan 參與中國A股行情

北京│高考、中考 延至7月舉行

北京市教育委員會指出，2020年全國普通高等學校招生統一考試（高考）延期舉行，北京的考試時間為7月7日至10日；中考延期至7月17日開考。目前，北京對疫情防控和開學條件要求更高，必須確保沒有隱患的情況下，再做好開學的準備。

山東│斥資人民幣10億 促職業教育創新

山東省財政廳披露，山東省財政於近日撥出人民幣10億元，用於職業教育中的高職院校建設、中職學校建設、師資隊伍建設以及技能人才培育等方面，以幫助打造職業教育創新發展基地。

上海│刺激在線經濟 推重點行動發展

為刺激在線經濟發展，上海市近日推出行動方案目標聚焦無人工廠、工業互聯網、遠程辦公、在線金融、在線文娛、在線展覽展示等12大發展重點，以打造經濟新場景新動能，助力疫情防控和經濟轉型升級。

浙江│杭州打造無障礙設施 造福逾千戶家庭

杭州持續推進建設便利市內殘疾人，繼2019年斥資人民幣（下同）593萬元為1,744戶家庭改造無障礙設施後，2020年預計再為1,450戶殘疾人家庭進行建設，自2019年以來杭州已為殘疾人規畫建成27.2平方公尺的設施。

四川│電競產業規模 達人民幣180億元

四川省電競協會公布最新數據，2019年電子競技產業規模達到人民幣（下同）180億元，用戶規模4,000萬人。電競產業從業者規模增至10萬人，從業者月薪收入範圍為1,500元至30,000元。

福建│福州港推進智慧雲 擴充三服務

福州港積極打造智慧雲平台，近期平台功能再度擴充，將福州港船舶進出港申報平台、船載危險貨物安全監管綜合服務平台和福州港船舶污染物電子聯單平台等三大服務納入智慧平台領域，加強在平台管理上效率與便利。

海南│自貿港100項目 集中開工

海南自由貿易港建設項目開工和簽約活動13日在海南多地舉行，本次集中開工項目共100個，總投資人民幣（下同）489億元；集中簽約項目100個，可形成投資548億元。開工專案包括中國大唐國際貿易中心、文昌航太超算大數據產業集群等。