4/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

加拿大│國會眾院通過730億加元薪資補貼方案

國會眾議院通過總額達730億加元（約台幣1.6兆元）的薪資補貼方案。因疫情損失三成以上收入的公司可以申請聯邦政府補貼，支付75％的員工薪酬，每名員工每周最多847加元（約台幣1.8萬元），以避免公司裁員，計劃持續三個月。

南韓│四分之三消費者認為疫情衝擊長達半年以上

麥肯錫公司12日發佈一項分析報告，四分之三的南韓消費者認為新冠疫情給國內經濟造成的衝擊將持續半年以上，僅四分之一的消費者認為經濟會在二～三個月內恢復至疫情以前的水準。

日本│東京都確診數突破兩千人

東京都12日新增166人確診，突破2千人，累計2,068人確診。日本全國新冠肺炎確診累計7,423例，死亡138人（若含鑽石公主郵輪則累計確診病例達8,135例，死亡150人）。

美國│死亡人數超越義大利 全球最慘

截至12日，美國新增3萬人確診，累計確診達533,115例，累計死亡人數突破2萬，超越義大利，達20,580人，成為全球最多人因新冠肺炎死亡國家。災情最慘重的紐約州確診181,144例，死亡8,627人。

美國│祖克伯去年保全費用 逾1千萬美元

根據申報文件，臉書執行長祖克伯2019年個人與家庭及私人旅行的保全相關費用超過1千萬美元，達10,463,717美元（台幣3.15億元），私人飛機費用則為295萬美元。根據富比世，祖克伯財產達649億美元，全球富豪排名11。

英國│強生出院 前往鄉間官邸靜養

經過一周住院、其中三天送進加護病房之後，英國首相強生於12日出院。但在醫療團隊建議下，強生將不會立即恢復上班，而會到契克斯鄉間官邸持續靜養。英國的新冠肺炎死亡人數為全球第五高，達9,875人，確診近8萬人。強生是在3月27日確診。

德國│西門子實施短工時 取代裁員

西門子總裁及執行長Joe Kaeser接受《Passauer Neue Presse》訪問時表示，西門子將不會因為疫情而裁員。目前德國12萬名員工僅1,600名實施短工時措施，但他不排除擴大該項縮減工時以避免裁員的措施。