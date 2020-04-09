4/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國─好市多3月銷售 疫外年增逾1成



由於消費者囤積民生必需品以度過防疫封鎖期，量販巨頭好市多（Costco）美國門市3月淨銷售額年增11.7％，達155億美元。另外，在迄至4月5日的5周，同店銷售額年增10.7％，電商銷售額更是較去年同期激增48.3％。

美國─川普鼓吹奎寧治療 濫用案件多1倍



美國總統川普在3月19日記者會上，首度提及治療瘧疾藥物奎寧能有效對抗新冠肺炎之後，全美濫用此處方藥的例子大增。據美國毒物管制中心協會的資料，自3月18日至4月6日，濫用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）有76例，較去年同期的35例多出1倍以上。

韓國─韓銀總裁：今年韓國經濟 恐比預期糟



韓國央行為緩解新冠疫情對經濟的衝擊，3月中旬意外降息2碼之後，9日決策會議維持基準利率在0.75％的歷史低點不變，以觀察上月緊急降息及購債、換匯等寬鬆措施的效果。疫情引發全球衰退的陰影籠罩下，韓銀總裁李柱烈表示，韓國今年經濟恐比預期還要更糟。

俄羅斯─俄國人信喝酒抗疫 酒品銷量暴增

自莫斯科等地區進入防疫封鎖期後，俄羅斯的酒類銷量暴增，部分俄人相信喝酒能抗疫。市調機構尼爾森發現，在3月最後一周，俄國大型連鎖零售商的伏特加銷量年增31％，威士忌與啤酒也各有47％、25％的增幅。俄國的確診人數已破萬，來到10,131例。

日本─疫情重創 9地區經濟評估全調降

日本央（銀）行9日發布俗稱「櫻花報告」的季度區域景氣調查，鑑於新冠疫情嚴重衝擊各行各業，日銀將全國9個地區的經濟評估通通下調，是自2009年1月這11年多來首見。日銀總裁黑田東彥周四指出，疫情「重創」日本經濟，全球經濟展望依舊非常混沌不明。

瑞士─政府擬暫修破產法 幫企業減壓

瑞士司法部9日表示，有意暫時修改破產法，以保護現金流出問題及債務累累的公司。因疫情陷入困境的企業，若可望在疫情過後解決債務問題，得以暫緩聲請破產。瑞士政府周三警告，瑞士今年經濟恐萎縮多達10.4％，破產潮給經濟帶來嚴重後果。

德國─65萬家企業申請縮短工時 保員工飯碗

德國勞工局9日表示，截至4月6日有65萬家企業因新冠疫情，提出實施短時工作制的申請，比全球金融危機期間多出許多，此方案旨在允許企業縮短個別員工工時以保住員工飯碗。德國新冠病毒確診病例在24小時內暴增4,974例，總數來到108,202例，死亡數增加246人達2,107人。