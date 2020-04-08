4/9 China Scan 參與中國A股行情

四川│112個風景區 一個月內免門票

為激發文化旅遊消費潛力，推動經濟社會盡快恢復發展，四川各景區推出一系列優惠措施。其中，鄧小平故里、朱德故里、閬中古城、都江堰等全省112個旅遊景區即日起一個月內，將對所有遊客免收門票。

黑龍江│中俄邊境實行封閉管理

為了防止俄羅斯境外輸入病例增加，黑龍江近日發佈通知指出，位於黑龍江省中俄邊境的綏芬河市所有小區自4月8日6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。

浙江│分批復學 學生上課時可不戴口罩

浙江防控工作領導小組辦公室表示，復學後，在保持教室適當通風的情況下，學生上課時可不戴口罩。浙江計畫各級各類學校自4月13日起分批有序開學。為確保開學安全，浙江師生將繼續憑健康碼、測體溫進入校園。

香港│10日起關閉美容院、按摩院

香港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，香港食物及環境衛生局局長陳肇始8日宣布，政府繼續實施措施規範、管理餐飲業務，以及禁止多於4人在公眾場合聚集的措施，延長14日，有效期至4月23日。美容院及按摩院10日零時起關閉，遊藝中心、健身中心及KTV等場所繼續停業，直到4月23日。

新疆│推20條措施 力促農業豐收

新疆近日推出20條措施，包括加強農業基礎設施建設、農業科技服務等，確保農業2020年可以全面豐收，農林牧漁業總產值增長5％左右，農村居民人均可支配收入增長7.5％左右。

澳門│承諾運用基金 復甦旅遊市場

針對導遊團體希望澳門政府發放五個月援助金，澳門旅遊局長文綺華回應，旅遊業界自2019年下半年起，已受香港反送中事件影響，現在加上新冠肺炎疫情爆發，雪上加霜。澳門會運用旅遊基金復甦市場，但收入補貼不是基金本身用途，不能直接用於補貼業界收入。

海南│鼓勵當地 體育旅遊企業上市

海南公布「國家體育旅遊示範區發展規劃（2020-2025）」，提到鼓勵本地大型體育旅遊企業掛牌上市，實施跨國經營、海外併購，擴大產品出口和服務貿易。海南計畫打造世界一流、全國領先的體育旅遊營商環境，提升海南特色體育旅遊產品體系。