4/8 China Scan 參與中國A股行情

北京│生病戴口罩 列入文明行為要求

北京市十五屆人大常委會第二十次會議近日對「北京市文明行為促進條例（草案）」提交二審。新草案增加與疫情防控相關的文明行為要求，其中要求「在公共場所咳嗽、打噴嚏時應遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時要佩戴口罩」。

河北│新建交通、 農業重點實驗室

河北新增兩家省部共建國家重點實驗室，分別為由石家莊鐵道大學建設的交通工程結構力學行為與系統安全，以及由河北農業大學建設的華北作物改良與調控國家重點實驗室，以推進在交通與農業領域上的發展，轄區省部共建國家重點實驗室數量也達到三家。

山東│省屬文化企業 復工復產率達九成

受到疫情嚴重影響的文化產業已經陸續步上正軌，至今山東265家省屬文化企業復工復產率已經達到九成，包括山東書城內多家企業，以及部分影視相關劇組均已在2月底、3月時逐步復工，多家線下實體門市也恢復經營。

香港│非港居民入境 延長限制

港府宣布，6日起延長限制所有從海外國家或地區搭乘飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場也會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

江蘇│口罩、防護用品 投訴案件頻傳

江蘇省發布統計數據顯示，2020年第一季共計受理消費投訴案超過23萬件，共為消費者挽回經濟損失逾人民幣2,970萬元。投訴諮詢量較2019年第一季大幅上升，其中口罩、防護用品等投訴案件頻傳，餐飲、旅遊住宿則出現退訂、退款困難等問題。

廣東│電商推湖北產品 賣逾百萬人民幣

為協助新冠肺炎疫情重災區湖北售貨，廣州市本土電商如洋蔥電商、百億獨角獸企業匯桔網旗下知商匯，積極推廣湖北省產品。洋蔥集團旗下OMALL商城近兩個月上架各類湖北特色商品，如麻辣小龍蝦、桃膠等，透過全陸60萬店主全通路推廣，近日單日售近1,300單，累計交易額逾人民幣百萬元。

廣西│百色開發開放試驗區 批復成立

大陸國務院7日批復設立廣西百色重點開發開放試驗區，地點位在廣西西部，與越南接壤。該區的建立，將推進共建「一帶一路」、加快沿邊開發開放步伐。亦有利於加強與東協政治、經濟、文化、科技等方面合作，加快建設中國—中南半島經濟走廊。