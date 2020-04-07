4/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國─強生住進加護病房 狀況穩定

英國首相強生（右圖）確診感染新冠病毒10天後，因高燒不退於5日入院，6日住進加護病房。內閣辦公室部長戈夫7日表示，強生僅接受供氧治療，狀況穩定，尚未使用呼吸器。由於英國並未設副首相職位，強生已指定外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代首相職務。

英國─疫情拖累 老牌百貨Debenhams面臨破產

受疫情影響，有242年歷史的英國老牌百貨公司Debenhams已申請行政託管，正面臨破產。英國《衛報》報導，Debenhams正考慮在下周提交一份正式的意向通知，以任命管理人。Debenhams目前在英國有142家連鎖店，公司破產將影響約2.2萬名員工。

南韓─LG首季營業利潤 超預期

LG電子7日發布，今年第一季營業利潤年增21.1％，達1.0904兆韓元，為歷史第三高水準，遠超券商預期。主要是疫情下，蒸汽家電和空氣清淨機等健康類家電銷量增加。生活家電部門第一季銷售額有望連續兩年超過5兆韓元。

德國─今年GDP恐萎縮4.2％ 明年可望反彈

德國數家主要經濟研究機構預估，新冠肺炎疫情衝擊下，今年GDP恐萎縮4.2％，但明年可望反彈5.8％。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）先前悲觀預測，德國經濟今年的萎縮幅度，可能超過2009年全球金融危機，當年德國GDP衰退5.7％。

杜拜─防疫情擴散 出門須獲警察許可

阿聯酋新冠病毒確診人數逾一周來暴增3倍，迄今達2,076例，11人死亡，杜拜當局為防疫情擴散，嚴禁出門運動或遛狗，僅能在警察許可下，外出上雜貨店、藥局採買或就醫。民眾一旦出門在外必須全程佩戴口罩和手套，但當地許多地區的口罩手套出現短缺。

日本─東京、大阪等7都府縣 緊急狀態一個月

日相安倍晉三（下圖）7日針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等七個都府縣，發布為期一個月的緊急狀態，至5月6日止。安倍強調不會採取歐洲式封鎖，此緊急狀態令僅准許東京都知事小池百合子及其他六位地方首長，厲行社交距離命令，但不對違規者開罰。

日本─本田萬名員工放無薪假 日產擬跟進

新冠疫情衝擊日本車廠在美國的生產線，據《日經新聞》報導，本田汽車在美工廠受疫情影響自3月23日停工至今，本田決定讓一萬名員工放無薪假至4月底為止。日產汽車也以美國產線自3月中停擺為由，打算放一萬名美國員工無薪假，占美國雇用人力近5成。





